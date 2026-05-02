L’adoption des budgets primitifs municipaux durant le mois d’avril pour l’exercice 2026 donne une radiographie de leur richesse. Si le Gabon s’appuie sur d’immenses ressources naturelles, la répartition de cette manne dessine une cartographie financière à plusieurs vitesses entre les capitales administrative et économique face à l’arrière-pays. En s’appuyant sur les capacités financières votées par les conseils municipaux gabonais, la rédaction d’Info241 vous livre le palmarès des dix villes les plus riches du pays. Un classement qui révèle autant de puissances d’investissement que de colosses aux pieds d’argile.

Le top 5 en images Crédit photos : Flacia Ibiatsi/Info241.com Gabon : Quelles sont les 10 villes les plus riches du pays en 2026 ? L’adoption des budgets primitifs municipaux durant le mois d'avril pour l’exercice 2026 donne une radiographie de leur richesse. Si le Gabon s’appuie... Gabon : Quelles sont les 10 villes les plus riches du pays en 2026 ? L’adoption des budgets primitifs municipaux durant le mois d'avril pour l’exercice 2026 donne une radiographie de leur richesse. Si le Gabon s’appuie... Gabon : Quelles sont les 10 villes les plus riches du pays en 2026 ? L’adoption des budgets primitifs municipaux durant le mois d'avril pour l’exercice 2026 donne une radiographie de leur richesse. Si le Gabon s’appuie... Gabon : Quelles sont les 10 villes les plus riches du pays en 2026 ? L’adoption des budgets primitifs municipaux durant le mois d'avril pour l’exercice 2026 donne une radiographie de leur richesse. Si le Gabon s’appuie... Gabon : Quelles sont les 10 villes les plus riches du pays en 2026 ? L’adoption des budgets primitifs municipaux durant le mois d'avril pour l’exercice 2026 donne une radiographie de leur richesse. Si le Gabon s’appuie... Gabon : Quelles sont les 10 villes les plus riches du pays en 2026 ? L’adoption des budgets primitifs municipaux durant le mois d'avril pour l’exercice 2026 donne une radiographie de leur richesse. Si le Gabon s’appuie... Gabon : Quelles sont les 10 villes les plus riches du pays en 2026 ? L’adoption des budgets primitifs municipaux durant le mois d'avril pour l’exercice 2026 donne une radiographie de leur richesse. Si le Gabon s’appuie... Gabon : Quelles sont les 10 villes les plus riches du pays en 2026 ? L’adoption des budgets primitifs municipaux durant le mois d'avril pour l’exercice 2026 donne une radiographie de leur richesse. Si le Gabon s’appuie... Gabon : Quelles sont les 10 villes les plus riches du pays en 2026 ? L’adoption des budgets primitifs municipaux durant le mois d'avril pour l’exercice 2026 donne une radiographie de leur richesse. Si le Gabon s’appuie... Gabon : Quelles sont les 10 villes les plus riches du pays en 2026 ? L’adoption des budgets primitifs municipaux durant le mois d'avril pour l’exercice 2026 donne une radiographie de leur richesse. Si le Gabon s’appuie...

1. Libreville (30,77 milliards de FCFA) : Le géant sous perfusion

La capitale politique trône logiquement au sommet de ce classement. Son budget primitif pour 2026, adopté dans la douleur le jeudi 30 avril dernier par le nouveau maire Eugène Mba, s’élève à 30,77 milliards de francs CFA. Toutefois, cette première place est un véritable trompe-l’œil.

La richesse librevilloise est phagocytée par des contraintes structurelles asphyxiantes : une dette colossale de 44 milliards de francs CFA et une masse salariale pléthorique qui engloutit à elle seule 70 % des dépenses de l’institution. La ville survit administrativement, mais sa capacité d’investissement réel sur le terrain est quasiment nulle.

2. Port-Gentil (23,9 milliards de FCFA) : La véritable puissance d’investissement

Si elle est deuxième en volume brut, la capitale économique est incontestablement la ville la plus autonome et la plus saine financièrement du pays. Fortement adossée à la rente pétrolière et gazière, la cité mariligéenne dispose d’une marge de manœuvre exceptionnelle.

Son budget historique pour 2026 est orienté à 40 % vers les dépenses d’équipement. Port-Gentil a les moyens de sa politique : elle réhabilite ses infrastructures et alloue même des fonds directs de 250 millions de francs CFA à chacun de ses arrondissements.

3. Owendo (6,26 milliards de FCFA) : La rente logistique et industrielle

Sur la troisième marche du podium, la commune voisine de Libreville récolte les fruits de son positionnement stratégique. Poumon industriel du pays, Owendo abrite le port de commerce en eaux profondes, le terminal minéralier et de multiples usines de transformation.

Cette forte concentration logistique garantit à la municipalité des recettes fiscales locales solides et pérennes, faisant d’elle un modèle de ville ayant su monétiser ses infrastructures.

4. Ntoum (2,2 milliards de FCFA) : Le carrefour en pleine expansion

Porte d’entrée vers l’intérieur du pays, Ntoum profite à plein régime de l’étalement urbain de la capitale et du dynamisme de la Zone d’investissement spécial (ZIS) de Nkok.

Avec une enveloppe de 2,2 milliards de francs CFA, la commune sécurise la quatrième place nationale. Néanmoins, ce budget honorable est mis sous tension par une pression démographique intense qui exige de lourds investissements en voiries et en services de base.

5. Franceville (2 milliards de FCFA) : Le pilier administratif du sud-est

Première ville de l’hinterland à figurer dans ce classement, le chef-lieu de la province du Haut-Ogooué maintient son statut grâce à sa position de centre universitaire et administratif majeur.

Avec 2 milliards de francs CFA, Franceville capte une part des retombées économiques régionales, mais cette enveloppe sert quasi exclusivement au fonctionnement courant, subordonnant les grands chantiers aux arbitrages de l’État central.

6. Mouila (1,5 milliard de FCFA) : Le relais de la Ngounié

À l’instar des grands pôles provinciaux, Mouila s’inscrit dans la fourchette budgétaire allant de 1 à 2 milliards de francs CFA. La ville s’appuie sur une activité commerciale en structuration et sur l’essor du secteur agro-industriel dans la province. Ses capacités d’autofinancement restent toutefois limitées pour transformer durablement son paysage urbain.

7. Oyem (1,2 milliard de FCFA) : La capitale septentrionale

Carrefour commercial naturel vers le Cameroun et la Guinée équatoriale, Oyem capte des flux économiques transfrontaliers qui lui permettent de se maintenir dans la première moitié du tableau. Cependant, tout comme les autres métropoles provinciales, son budget, oscillant légèrement au-dessus du milliard, couvre avant tout les charges salariales de la mairie et l’entretien de la cité.

8. Moanda (1,05 milliard de FCFA) : Le paradoxe minier

Huitième de ce classement, la cité minière incarne toute la complexité du modèle gabonais. Bien qu’elle abrite l’un des plus grands gisements de manganèse au monde exploité par la Comilog, la municipalité de Moanda peine à franchir la barre du milliard de francs CFA. La ville tire peu de recettes fiscales directes de cette manne internationale, devant souvent s’en remettre à la responsabilité sociétale des entreprises pour financer ses équipements publics.

9. Lambaréné (748 millions de FCFA) : Le défi de la survie financière

Passé le cap du milliard, la chute est vertigineuse. Le chef-lieu du Moyen-Ogooué, pourtant célèbre carrefour fluvial et touristique, se contente de 748 millions de francs CFA pour 2026. Une enveloppe extrêmement congrue qui rend toute politique de développement urbain impossible, limitant le conseil municipal à la seule gestion des affaires courantes.

10. Tchibanga (713 millions de FCFA) : L’urgence d’une péréquation

Clôturant ce top 10, la capitale de la Nyanga illustre l’urgence absolue de repenser le mécanisme de solidarité financière. Dans un Gabon qui n’est plus en transition, l’exigence de développement équitable des territoires est forte. Avec seulement 713 millions de francs CFA, la ville survit. Loin de la frénésie pétrolière ou logistique de l’Estuaire et de l’Ogooué-Maritime, Tchibanga démontre qu’en l’absence d’une véritable péréquation nationale, le fossé continuera de se creuser inexorablement.

En bonus : le top 20 complet des budgets municipaux 2026

Pour illustrer plus largement cette fracture territoriale et la chute drastique des capacités financières à mesure que l’on s’éloigne des grands centres urbains et logistiques, voici le tableau étendu des 20 communes les plus riches du Gabon pour l’exercice 2026 (les données au-delà du top 10 incluent les estimations des autres pôles urbains et ruraux majeurs).