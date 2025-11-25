Buscador
    Publié le 25 novembre 2025 à 18h32min MàJ : //
    Economie
    Ntoum : Les ménages contraints à la débrouille face à une pénurie de gaz butane
    Ntoum : Les ménages contraints à la débrouille face à une pénurie de gaz butane

    Depuis plusieurs jours, les habitants de la commune de Ntoum voisine à la capitale gabonaise, font face à une pénurie sévère de gaz butane domestique, a rapporté ce lundi l’Agence gabonaise de presse. Cette rupture soudaine perturbe profondément le quotidien des ménages, contraints d’adapter leurs habitudes de cuisson dans un contexte déjà marqué par la hausse du coût de la vie.

    Selon les témoignages recueillis sur place, plusieurs points de vente sont totalement à sec. Les revendeurs évoquent un approvisionnement devenu irrégulier, tandis que les consommateurs regrettent l’absence d’explications claires. « On se déplace de boutique en boutique sans garantie de trouver une bouteille  », confie une mère de famille, lassée de ces allers-retours infructueux.

    Face à cette situation, certains ménages se tournent vers des alternatives comme le bois ou le charbon, des solutions plus coûteuses et contraignantes. Les habitants appellent les autorités et les distributeurs à rétablir rapidement l’approvisionnement afin d’éviter une aggravation de la crise dans cette commune en expansion rapide.

