National Foot 1 : Le bus de Bouenguidi Sports percute un éléphant en pleine nuit, frôlant le drame

La difficile cohabitation homme-faune au Gabon a encore failli faire des victimes mortelles. Le voyage retour a bien failli tourner au cauchemar pour Bouenguidi Sports. Dans la nuit du mardi 26 au mercredi 27 mai, le bus transportant la délégation du club de première division a été victime d’un spectaculaire accident de la circulation. L’équipe regagnait sa base de Koulamoutou après avoir affronté l’Union sportive d’Oyem (USO) dans la capitale woleu-ntemoise, pour le compte de la 17e journée du championnat national.

Le drame a eu lieu sur un axe routier traversant une zone forestière réputée pour l’abondance de sa faune. Selon des sources concordantes, un éléphant a surgi brusquement sur la chaussée. L’obscurité, la visibilité réduite et la soudaineté de l’apparition du pachyderme n’ont laissé que très peu de marge de manœuvre au conducteur. Le véhicule a violemment percuté l’arrière de l’animal avant de se renverser sur le bas-côté, provoquant un vaste mouvement de panique parmi les occupants.

Des blessés au sein du staff technique et d’importants dégâts matériels

Si l’extrême violence du choc laissait présager le pire, aucune perte en vie humaine n’est heureusement à déplorer. L’accident a néanmoins causé d’importants dégâts matériels au bus du club et fait plusieurs victimes au sein de la délégation. Les premières informations font état de blessures nécessitant une prise en charge médicale importante pour l’entraîneur principal et son adjoint, tandis que d’autres membres du staff technique s’en sortent avec de légères contusions.

Le bus accidenté

Cette mésaventure met une nouvelle fois en lumière les dangers permanents auxquels sont exposés les usagers des routes gabonaises, particulièrement lors des traversées nocturnes de la forêt équatoriale. Entre la fatigue accumulée, les longs trajets imposés par le calendrier sportif et la traversée inopinée d’animaux sauvages, les voyages des clubs engagés en National Foot 1 ressemblent bien souvent à de véritables parcours du combattant.

Entre humour viral et appels à une meilleure sécurisation des transports

Sur les réseaux sociaux, la stupeur a rapidement laissé place à des tentatives de détendre l’atmosphère face à cette collision pour le moins insolite. « Même les éléphants veulent désormais suivre le championnat du National Foot 1 », a-t-on notamment pu lire dans plusieurs commentaires devenus viraux sous les images du véhicule accidenté.

Au-delà de cette parenthèse humoristique, l’ensemble de la sphère sportive gabonaise a fermement exprimé son soutien à la formation logovéenne, souhaitant un prompt rétablissement aux membres de l’encadrement touchés. Cet énième incident routier pousse aujourd’hui de nombreux observateurs à exiger une meilleure organisation des déplacements des équipes, en plaidant pour l’interdiction des voyages de nuit et le renforcement des mesures de prévention sur les axes à haut risque. Une nuit d’effroi qui rappelle que la plus grande prudence demeure indispensable sur le bitume national.