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Ebola : L’Ouganda ferme sa frontière avec la RDC face à la menace de propagation

Publié le 27 mai 2026 à 20h26min MàJ : //
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Ebola : L’Ouganda ferme sa frontière avec la RDC face à la menace de propagation
Ebola : L’Ouganda ferme sa frontière avec la RDC face à la menace de propagation © 2026 D.R./Info241

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Face à la progression foudroyante de la maladie à virus Ebola en République démocratique du Congo (RDC), Kampala a décrété, ce mercredi 27 mai, la fermeture immédiate de sa frontière commune. Actée par le Groupe de travail national sur la riposte présidé par le vice-président ougandais, cette résolution drastique a été justifiée sur le réseau social X par « l’escalade continue de l’épidémie d’Ebola en RDC et les défis liés aux mouvements transfrontaliers ». Cette mesure d’urgence vise à conjurer le risque de propagation sur le territoire ougandais, qui recense d’ores et déjà un décès et sept cas suspects liés à ce virus pour lequel il n’existe actuellement aucun vaccin.

Afin de maintenir l’assistance vitale et l’économie sous-régionale, des dérogations strictes encadrent ce verrouillage. Les services de l’immigration ne sont autorisés à laisser transiter que les équipes d’intervention sanitaire, les missions humanitaires, le fret de marchandises et le personnel de sécurité essentiel. Ces voyageurs dérogatoires seront soumis à un dépistage sanitaire rigoureux et au remplissage de formulaires de traçabilité à chaque point d’entrée. Par ailleurs, les autorités exigent que toute personne de retour de la RDC observe « un auto-isolement obligatoire de vingt-et-un jours sous la supervision du ministère de la Santé », assorti d’un suivi épidémiologique par les équipes de district.

Sur le plan interne, le gouvernement élargit son bouclier sanitaire en mobilisant activement les secteurs de l’éducation et des médias. Si les établissements scolaires frontaliers gardent leurs portes ouvertes, ils ont désormais l’obligation d’identifier et de surveiller quotidiennement la température des élèves récemment rentrés de la RDC durant trois semaines, avec l’appui de structures de santé dédiées. Parallèlement, l’État a sommé l’ensemble des organes de presse de consacrer chaque jour au moins trente minutes de temps d’antenne, aux heures de grande écoute, à la sensibilisation des populations. Ce dispositif musclé s’inscrit dans un réflexe sécuritaire sous-régional face au variant Ebola-Bundibugyo, qui a déjà fait près de 220 victimes suspectes en Ituri et dans les provinces du Kivu.

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