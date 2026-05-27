Gabon : Après un an d’errance, Oligui Nguema reloge son ancien ministre Charles Mba au FGIS

Après plus d’un an hors du gouvernement, Charles Mba (74 ans) retrouve une position de premier plan dans l’appareil économique gabonais. Le Conseil des ministres du 22 mai 2026 a entériné sa nomination comme président du conseil d’administration du Fonds gabonais d’investissements stratégiques (FGIS), une institution-clé dans le financement et la supervision des investissements stratégiques de l’État gabonais.

Ce retour intervient après une longue séquence de retrait institutionnel. Charles Mba avait été nommé ministre des Comptes publics et de la Dette le 9 septembre 2023 dans le gouvernement de transition conduit par Raymond Ndong Sima, après la prise de pouvoir de Brice Clotaire Oligui Nguema le 30 août 2023. Il avait quitté l’exécutif lors de la formation du gouvernement de la Ve République, le 5 mai 2025, où son portefeuille ne figurait plus parmi les reconductions.

De la dette publique aux investissements stratégiques

Son passage aux Comptes publics et à la Dette l’avait placé au cœur des arbitrages financiers de la transition. Pendant près de vingt mois, Charles Mba a piloté un portefeuille sensible, à l’intersection du budget, du règlement des engagements de l’État, de la dette intérieure et de la crédibilité financière du pays. Son départ du gouvernement, en mai 2025, avait donc marqué la sortie d’un profil technique d’un secteur particulièrement exposé.

Le CV de Charles Mba

Détails Dates / repères Nom complet Charles René Mba Ekome, couramment appelé Charles Mba ou Charles M’ba Né le 4 mars 1954 à Libreville Profil Haut cadre économique et financier gabonais, expert-comptable diplômé, homme politique et ancien membre du gouvernement Parcours partagé entre le secteur privé, l’administration financière et la vie politique Formation Parcours universitaire en France, notamment à l’université Rennes-I, selon les données biographiques publiques Formation orientée vers l’économie, la finance et la comptabilité. Expérience dans le privé Cadre chez Elf, Total et PricewaterhouseCoopers De 1983 à 2005, selon les notices biographiques disponibles. Retour dans l’administration gabonaise Directeur général des marchés publics 2005-2006 Fonction gouvernementale sous Omar Bongo Ondimba Ministre délégué auprès du ministre de l’Économie, des Finances, du Budget et de la Privatisation 2007-2009 Mandat parlementaire Sénateur du département du Woleu 2008-2015 Positionnement politique récent avant la transition Haut-commissaire de la République Du 3 juillet au 30 août 2023, sous Ali Bongo Ondimba, selon les données biographiques disponibles. Fonction sous la transition Ministre des Comptes publics et de la Dette dans le gouvernement de transition conduit par Raymond Ndong Sima Nommé le 9 septembre 2023, après la prise de pouvoir de Brice Clotaire Oligui Nguema le 30 août 2023. Portefeuille ministériel Comptes publics, dette, discipline budgétaire, suivi des engagements financiers de l’État Fonction sensible dans un contexte de fortes contraintes budgétaires et d’endettement Sortie du gouvernement Non reconduit lors de la formation du gouvernement de la Ve République Mai 2025 Nouvelle nomination Président du conseil d’administration du Fonds gabonais d’investissements stratégiques Nomination entérinée lors du Conseil des ministres du 22 mai 2026.

Sa nomination au FGIS le réinstalle dans un espace moins médiatique qu’un ministère, mais tout aussi stratégique. Créé en 2012, le Fonds gabonais d’investissements stratégiques a été conçu pour gérer des actifs de l’État et soutenir des investissements de long terme dans des projets structurants. Le fonds est présenté comme un instrument destiné à accompagner la transformation de l’économie gabonaise, avec une logique de performance financière et d’impact social.

Un fonds souverain aux moyens considérables

Le poids du FGIS donne à cette nomination une portée particulière. En 2022, le fonds était présenté comme disposant de près de 2 milliards de dollars d’actifs sous gestion, un ordre de grandeur équivalant à plus de 1 000 milliards de francs CFA selon les taux usuels de conversion. Cette masse financière fait du FGIS l’un des bras les plus sensibles de la stratégie d’investissement public du Gabon.

Le fonds intervient dans des domaines qui recoupent les priorités économiques de l’État : infrastructures, énergie, accompagnement des PME, secteurs sociaux, aménagement du territoire, mais aussi valorisation de certains actifs stratégiques. Depuis 2022, le FGIS est également présenté comme le représentant exclusif du Gabon pour la commercialisation des crédits carbone, ce qui renforce encore son rôle dans la jonction entre souveraineté économique, transition climatique et financement du développement.

Une nomination dans un contexte budgétaire contraint

Le calendrier n’est pas anodin. Le même Conseil des ministres du 22 mai 2026 a examiné le projet de loi de finances rectificative 2026, marqué par une forte correction des ambitions budgétaires de l’État. Le budget rectificatif a été ramené à 5 495,2 milliards de francs CFA, contre 6 358,2 milliards dans la loi de finances initiale, soit une baisse de 862,9 milliards. Les dépenses d’investissement ont été ramenées de 2 137,2 milliards à 1 169,1 milliards, avec une coupe de 968,1 milliards liée notamment à la déprogrammation de projets dépourvus d’études de faisabilité.

Dans ce contexte, placer Charles Mba à la tête du conseil d’administration du FGIS revient à confier à un ancien ministre des Comptes publics un poste de supervision dans un outil financier appelé à devenir plus sélectif, plus rigoureux et plus stratégique. Le message est clair : à l’heure où l’État coupe dans les investissements mal préparés, le FGIS devra soutenir des projets mieux structurés, mieux évalués et plus utiles à la transformation économique du pays.

Un rebond qui ressemble à une mise à l’épreuve

Le retour de Charles Mba peut se lire comme un rebond politique et administratif. Après son éviction du gouvernement en mai 2025, il retrouve une institution puissante, placée au cœur des politiques d’investissement. Mais ce retour est aussi une mise à l’épreuve. Le FGIS devra démontrer sa capacité à orienter les ressources vers des projets réellement structurants, dans un contexte où les marges budgétaires de l’État se resserrent.

La nomination intervient également alors que Brice Clotaire Oligui Nguema a demandé, lors du même Conseil, plus de rigueur dans la mobilisation des recettes, une rationalisation des dépenses fiscales, la digitalisation des processus de collecte et un plafonnement des rémunérations des dirigeants du parapublic. Charles Mba revient donc dans un environnement où les instruments publics sont attendus sur leur efficacité, leur sobriété et leur redevabilité.