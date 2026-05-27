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Congo : L’obligation de visa pour l’ensemble des ressortissants africains supprimée dès 2027 !

Publié le 27 mai 2026 à 10h55min MàJ : //
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Congo : L’obligation de visa pour l’ensemble des ressortissants africains supprimée dès 2027 !
Congo : L’obligation de visa pour l’ensemble des ressortissants africains supprimée dès 2027 ! © 2026 D.R./Info241

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Le président congolais, Denis Sassou Nguesso, a annoncé ce mardi 26 mai la suppression totale du visa d’entrée pour tous les citoyens du continent. Selon les informations rapportées par l’Agence congolaise de presse (ACP), cette mesure d’exemption entrera officiellement en vigueur le 1er janvier prochain. Cette annonce retentissante a été prononcée depuis Brazzaville, à l’occasion de la célébration de la 63e Journée de l’Afrique, un événement symbolique organisé en marge des Assemblées annuelles de la Banque africaine de développement (BAD).

Cette décision institutionnelle majeure s’inscrit en droite ligne avec la volonté affichée des autorités congolaises de consolider l’intégration continentale. En levant cette barrière consulaire, le pays hôte ambitionne de faciliter grandement la libre circulation des personnes et d’encourager les échanges, tout en promouvant une unité africaine beaucoup plus accrue. Une dynamique d’ouverture qui répond directement aux aspirations panafricaines de décloisonnement des frontières.

Si cette initiative diplomatique suscite déjà un vif enthousiasme, la transition se fera de manière progressive. Les autorités ont en effet tenu à préciser que les conditions de voyage et les formalités migratoires actuellement en vigueur aux frontières demeurent strictement applicables. Les voyageurs africains désireux de se rendre sur le territoire congolais devront donc s’y soumettre jusqu’à l’entrée en application effective de la mesure en début d’année prochaine.

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