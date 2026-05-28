Arbitrage : La Fégafoot honore et prime le trio gabonais en route pour le Mondial nord-américain

La Fédération gabonaise de football (Fégafoot) a rendu un vibrant hommage ce mercredi 27 mai à Pierre Ghislain Atcho, Boris Marlaise Ditsoga et Amos Beigne Abeng. Réunis dans un grand établissement hôtelier de Libreville, ces trois officiels ont reçu les honneurs de la nation à quelques semaines de leur envol pour les États-Unis, le Canada et le Mexique, où ils officieront lors de la prochaine Coupe du monde. Une cérémonie solennelle qui a permis de saluer cette sélection historique parmi les cent soixante-dix arbitres retenus par la Fédération internationale de football association (Fifa).

Cet événement marque un tournant majeur pour le sifflet national, puisqu’il s’agit de la toute première fois que le pays parvient à aligner un trio arbitral complet lors d’une phase finale du Mondial. Cette prouesse met fin à trente-six ans de disette à ce niveau de responsabilité, la dernière participation gabonaise remontant à celle de Jean-Fidèle Diramba en 1990. Issus de la formation d’Olivier Mbera, lui-même pur produit de l’Académie Jules-Marius-Owanléle, le central Pierre Ghislain Atcho et ses deux assistants incarnent l’excellence d’un corps arbitral qui compte désormais quatorze internationaux.

Afin de placer ces ambassadeurs dans des conditions de préparation optimales, le président de la Fégafoot, Pierre-Alain Mounguengui, a remis au trio une prime d’encouragement globale de six millions de francs CFA, soit une dotation de deux millions par officiel. « Le mérite vous revient car vous êtes aujourd’hui les porte-flambeaux de notre arbitrage. Le Gabon sera au Mondial par ses arbitres », a-t-il déclaré avec fierté. Outre ce soutien financier de l’instance faîtière, les trois hommes ont reçu les chaleureuses félicitations du chef de l’État, Brice Clotaire Oligui Nguema, qui a d’ores et déjà promis de les recevoir au palais présidentiel de Libreville dès leur retour de mission.