Ali Bongo s’agace (encore) du manque d’actions concrètes du gouvernement Ossouka Raponda

Ali Bongo a encore indiqué mercredi son insatisfaction face à son gouvernement confié depuis le 16 juillet 2021 à l’ancienne mairesse de Libreville Rose Christiane Ossouka Raponda. Des griefs que le numéro un gabonais ne cesse cependant d’adresser à ses différents gouvernements depuis 2009, accusés à chaque fois de pas conduire sa politique à son firmament. Une absence de résultats relevés par ailleurs par la population laissant transparaitre une prise de conscience d’Ali Bongo face à ses hommes.

Les jours de Rose Christiane Ossouka Raponda et de son gouvernement seraient-ils déjà comptés ? « A l’ouverture des travaux, le Président de la République a instruit le Gouvernement à davantage s’investir sur le terrain politique et social afin de mieux circonscrire les préoccupations des populations et d’y apporter des solutions concrètes », a relevé d’entrée le communiqué final du conseil des ministre qu’a présidé hier Ali Bongo au palais présidentiel.

Il y aurait de l’eau dans le gaz entre Ali Bongo et sa première ministre ?

Ali Bongo serait ainsi en « colère » contre son propre gouvernement. Un gouvernement qui trainerait les pieds à traduire en actes les fruits de sa « vision » politique. Une mise en garde publique du président gabonais qui a pourtant tous les leviers pour soit accélérer la cadence du travail gouvernemental ou trouver d’autres personnalités à même de le faire. Ali Bongo peinerait ainsi à trouver l’oiseau rare ayant le génie de matérialiser son œuvre politique.

Un argument un peu trop facile quand on sait que c’est encore lui qui choisit lui-même les membres de ce gouvernement. Lui-même qui en fixe le cap dans un pays où ses prérogatives ont décuplé en deux mandats présidentiels pour des résultats peu visibles. Un remaniement puis un autre, ne semble encore la solution envisagée par le palais présidentiel. Les mêmes causes produisant toujours les mêmes effets.