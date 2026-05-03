Élection au CNOG : Pangou-Mbembo renverse le président sortant et prend les rênes de l’olympisme gabonais

L’assemblée générale élective du Comité national olympique gabonais (CNOG) a finalement livré son verdict ce samedi 2 mai, au siège de l’institution situé à Akanda, au nord de Libreville. Ce scrutin très attendu s’est tenu avec une semaine de décalage sur le calendrier initial, venant ainsi clore le processus électoral qui avait été brutalement gelé à la mi-avril par le ministre des sports, Paul Kessany. Après un bras de fer institutionnel résolu par la récente régularisation des fédérations, les délégués ont pu élire leur nouveau président en toute légalité.

Alors que les observateurs s’attendaient à une triangulaire âprement disputée, l’élection s’est rapidement transformée en un duel serré entre le président sortant et son principal challenger. Au terme du dépouillement, c’est la liste conduite par le général Sylvain Florient Pangou-Mbembo qui l’a emporté dans les urnes. Le nouvel homme fort de l’olympisme a obtenu 10 voix, devançant Crésant Pambo, qui n’a récolté que 7 suffrages. Le troisième candidat en lice, Marcel Mbele-Loussou, a terminé cette course avec une unique voix.

Un appel à l’unité salué par les instances internationales

Conscient des immenses défis qui l’attendent pour rassembler un monde sportif en quête de stabilité, le général Pangou-Mbembo a immédiatement prôné la cohésion de tous les acteurs. « Au-delà de ma personne, ce résultat est celui de nous tous. C’est une volonté collective. Notre campagne est derrière nous. À partir de maintenant, nous devons travailler ensemble », a-t-il déclaré avec fermeté pour marquer le début de son mandat.

Le nouveau patron de l’olympisme au Gabon

Cette volonté d’apaisement a été largement partagée et soutenue par Julien Minavoa, l’émissaire et représentant du Comité international olympique (CIO). Présent pour superviser l’élection, ce dernier a d’abord salué un scrutin conduit « en toute transparence ». Il a ensuite tenu à souligner l’effort de la tutelle en précisant : « Je félicite le peuple gabonais qui, à travers son gouvernement, a su œuvrer en parfaite intelligence avec le CNOG pour que nous atterrissions de la manière la plus douce aujourd’hui ».

Un bureau exécutif renouvelé pour relancer la machine

Pour mener à bien sa délicate mission de relance et préparer sereinement les futures échéances internationales, le nouveau président s’appuiera sur un bureau exécutif profondément remanié. Il sera épaulé au quotidien par cinq vice-présidents : José Walter Foula, Edith Florida Biyoghe, Sylvain Lindzondzon, Mauwa Olivia Ntoutoume et Ericka Sandrine Amiar.

Le fonctionnement opérationnel et financier de l’institution sera quant à lui assuré par Anaclet Matthieu Taty au secrétariat général, tandis que Rachel Benzeng B’Amvane veillera sur les caisses au poste de trésorière générale. Avec cette équipe dirigeante désormais légitime et en règle sur le plan administratif, le sport national retrouve enfin ses marques. Le Gabon n’est plus en transition.