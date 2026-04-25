Mali : Attaques terroristes simultanées contre plusieurs casernes militaires à Bamako et en province

Tôt dans la matinée du samedi 25 avril, des tirs nourris ont semé la panique à Bamako, la capitale malienne, ainsi que dans plusieurs autres villes stratégiques du pays. Des détonations ont notamment retenti à Kati, ville garnison abritant la résidence du chef de la junte, le général Assimi Goïta. Selon des témoignages concordants, les violences se sont également étendues au nord et au centre de ce pays sahélien, touchant les agglomérations de Gao, Kidal et Sévaré. Le bilan matériel provisoire fait état d’une base militaire détruite à Kati et d’un hélicoptère abattu à Gao, paralysant la circulation et plongeant les populations dans une profonde confusion.

Face à cette offensive d’envergure, l’état-major général des armées a réagi par voie de communiqué aux alentours de 10 heures. Le document officiel précise que « des groupes armés terroristes, non encore identifiés, ont pris pour cibles tôt ce matin du 25 avril certains points et casernes de la capitale et de l’intérieur », tout en soulignant que « les combats sont en cours ». Les autorités militaires ont instamment appelé la population au calme, assurant que les forces de défense sont engagées à neutraliser la menace. Cette incursion spectaculaire ravive les inquiétudes quant à la fragilité de la capitale, qui avait déjà essuyé des attaques similaires contre un aéroport militaire et une école de gendarmerie en septembre 2024.

Ces événements interviennent dans un contexte institutionnel et militaire particulièrement complexe pour le pays. Dirigé par des officiers issus de deux coups d’État successifs en 2020 et 2021, le Mali peine à endiguer une décennie de violences jihadistes. Sur le plan politique, le régime a acté en juillet 2025 l’octroi d’un mandat présidentiel de cinq ans au général Goïta, renouvelable sans tenue d’élections préalables. Sur le théâtre des opérations, Bamako s’appuie désormais sur l’Africa Corps, une structure sous le contrôle direct du ministère russe de la Défense, venue remplacer le groupe paramilitaire Wagner en juin 2025.