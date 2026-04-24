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Gabon : 13,5 kg de denrées avariées retirés des rayons de 5 commerces par l’Agasa dans la Nyanga

Publié le 24 avril 2026 à 07h33min MàJ : //
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Gabon : 13,5 kg de denrées avariées retirés des rayons de 5 commerces par l’Agasa dans la Nyanga
Gabon : 13,5 kg de denrées avariées retirés des rayons de 5 commerces par l’Agasa dans la Nyanga © 2026 D.R./Info241

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Dans une communication diffusée ce jeudi 23 avril sur sa page Facebook, l’Agence gabonaise de sécurité alimentaire (Agasa) a dressé le bilan d’une opération de contrôle menée dans la province de la Nyanga. Au cœur de cette inspection : la saisie et la destruction immédiate de 13,5 kg de produits alimentaires jugés totalement impropres à la consommation parmis eux des cuisses de poules, des pilons ou encore des saucisses. Une intervention de terrain visant à écarter rapidement ces denrées dangereuses des circuits de distribution locaux.

Une autre vue des produits saisis

Le déploiement des équipes de la délégation provinciale a ciblé de manière inopinée cinq commerces de proximité, plus précisément trois supérettes et deux épiceries. Au fil de leurs vérifications, les inspecteurs ont mis en lumière une gestion préoccupante des volumes destinés à la vente. Le constat rendu public par l’institution pointe des « denrées mal conservées », des conditions d’hygiène insuffisantes et des installations non conformes. Plus alarmant encore pour la traçabilité des produits, certains de ces établissements opéraient dans une « absence totale d’agrément sanitaire ».

Face à ces graves manquements, le retrait de ces marchandises détériorées a été exécuté sans délai. Si la quantité de 13,5 kg confisquée peut paraître dérisoire, l’Agasa a tenu à insister sur la portée préventive de ce volume retiré du marché. « Derrière ces 13,5 kg, ce sont autant de risques évités, d’intoxications potentielles empêchées, de familles protégées », a justifié l’agence sur le réseau social. Une manière de rappeler que la traque minutieuse des produits avariés, au gramme près, constitue une nécessité absolue pour préserver la santé des consommateurs.

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