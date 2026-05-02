Guichet unique : Déjà une douzaine d’instances sportives régularisées dont la Fégafoot et le CNOG

L’horizon s’éclaircit enfin pour le mouvement sportif national. Ce jeudi 30 avril, le ministère des Sports a procédé à la remise officielle des habilitations administratives à plusieurs fédérations sportives dont la Fegafoot et le CNOG dont le renouvelement des bureaux avaient été suspendu. Cette vaste opération, qui s’est déroulée au Palais des sports de Libreville, vient clore une période d’incertitude juridique et marque le retour à la légalité pour de nombreuses instances faîtières de la République.

Pour matérialiser cette volonté d’assainissement rapide, le gouvernement gabonais avait dû mettre sur pied un dispositif exceptionnel sous la forme d’un guichet unique. Cette plateforme centralisée a permis de traiter avec une grande diligence les dossiers déposés depuis le mardi 28 avril par les associations sportives, facilitant ainsi la délivrance expresse des précieux sésames que sont l’agrément technique et le récépissé définitif.

Une conformité retrouvée pour les instances majeures

L’enjeu de cette démarche administrative de proximité était vital pour la survie et le fonctionnement des structures sportives du pays. Parmi les grands bénéficiaires de cette régularisation de masse figurent en première ligne la Fédération gabonaise de football (Fégafoot) et le Comité national olympique du Gabon (CNOG). À leurs côtés, une dizaine d’autres disciplines ont également reçu leurs documents, à l’instar du golf, du handball, du karaté, du taekwondo, du tennis, du rugby, du volleyball, du judo, du wushu, ainsi que de la natation et du tennis de table.

La liste de ces habilitations :

Appellation complète de l’institution Discipline Statut administratif Documents délivrés ou observations Fédération gabonaise d’athlétisme Athlétisme Exemptée Situation légale et statutaire d’emblée jugée conforme. Fédération gabonaise de cyclisme Cyclisme Exemptée Situation légale et statutaire d’emblée jugée conforme. Fédération gabonaise de boxe Boxe Exemptée Situation légale et statutaire d’emblée jugée conforme. Fédération gabonaise de basketball Basketball Exemptée Situation légale et statutaire d’emblée jugée conforme. Fédération gabonaise de natation (Fégana) Natation Régularisation complète Obtention simultanée du récépissé définitif et de l’agrément technique. Fédération gabonaise de tennis de table (FGTT) Tennis de table Régularisation complète Obtention simultanée du récépissé définitif et de l’agrément technique. Fédération gabonaise de football (Fégafoot) Football Habilitation validée Obtention de l’agrément technique suite au dépôt du dossier. Comité national olympique du Gabon (CNOG) Mouvement olympique Habilitation validée Obtention de l’agrément technique suite au dépôt du dossier. Fédération gabonaise de golf (Fégagolf) Golf Habilitation validée Obtention de l’agrément technique suite au dépôt du dossier. Fédération gabonaise de handball (Fégahand) Handball Habilitation validée Obtention de l’agrément technique suite au dépôt du dossier. Fédération gabonaise de karaté (Fégakama) Karaté Habilitation validée Obtention de l’agrément technique suite au dépôt du dossier. Fédération gabonaise de taekwondo (Fégatae) Taekwondo Habilitation validée Obtention de l’agrément technique suite au dépôt du dossier. Fédération gabonaise de tennis (Fégaten) Tennis Habilitation validée Obtention de l’agrément technique suite au dépôt du dossier. Fédération gabonaise de rugby (Fégar) Rugby Habilitation validée Obtention de l’agrément technique suite au dépôt du dossier. Fédération gabonaise de volleyball (Fégavolley) Volleyball Habilitation validée Obtention de l’agrément technique suite au dépôt du dossier. Fédération gabonaise de wushu (Fégawushu) Wushu Habilitation validée Obtention de l’agrément technique suite au dépôt du dossier. Fédération gabonaise de judo (Fégajudo) Judo Habilitation validée Obtention de l’agrément technique suite au dépôt du dossier.

Il convient toutefois de souligner que cet exercice de mise aux normes ne s’est pas imposé à l’intégralité du paysage sportif. Selon les conclusions de la tutelle, quatre fédérations ont été logiquement exemptées de ce passage au guichet unique. Les instances dirigeantes de l’athlétisme, du cyclisme, de la boxe et du basketball présentaient en effet une situation statutaire et légale déjà parfaitement conforme aux exigences de l’État.

La fin d’un blocage électoral paralysant

Cette campagne de régularisation expresse trouve son origine directe dans la crise institutionnelle qui a secoué le sport national à la mi-avril. Face au constat alarmant de multiples irrégularités administratives, le ministère des Sports avait pris la décision radicale de suspendre l’ensemble des processus électoraux fédéraux. Un coup de frein brutal qui avait particulièrement paralysé les scrutins très attendus de la Fégafoot et du CNOG.

Désormais munies de leurs récépissés définitifs et agréments techniques, ces différentes institutions peuvent sereinement relancer leurs processus de renouvellement de bureaux. Cette exigence de conformité stricte traduit une nouvelle vision de la gouvernance publique exigée par l’exécutif. Le Gabon n’est plus en transition. Toutes les entités, qu’elles soient associatives ou administratives, sont aujourd’hui tenues de s’arrimer de manière irréprochable aux normes légales et à la transparence exigée par la loi.