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Bendjé : Le conseil départemental adopte un budget en forte baisse à 800 millions

Publié le 25 avril 2026 à 09h19min MàJ : //
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Bendjé : Le conseil départemental adopte un budget en forte baisse à 800 millions
Bendjé : Le conseil départemental adopte un budget en forte baisse à 800 millions © 2026 D.R./Info241

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Le conseil départemental de Bendjé, dans la province de l’Ogooué-Maritime, a adopté le 24 avril son budget primitif pour l’exercice 2026. Arrêtée à 800 234 071 francs CFA, cette dotation financière traduit une contraction vertigineuse des ressources de la collectivité locale. Présentée par la présidente de l’institution, Lucie Daker Akendengué, cette enveloppe se caractérise non seulement par des recettes de fonctionnement « largement en deçà » de celles des années précédentes, mais surtout par l’absence totale de fonds d’investissement. Cette situation inédite paralyse d’emblée la capacité de l’entité à impulser de nouveaux projets structurants sur son territoire.

Dans ces conditions extrêmement précaires, la question de l’équilibre financier relève de la gageure. La masse salariale de l’institution, qui dépasse à elle seule la barre du milliard de francs CFA, excède largement l’ensemble des ressources disponibles pour cette année. Ce déséquilibre structurel profond impose de facto une hiérarchisation stricte au détriment des investissements publics, plaçant le paiement des salaires des agents comme l’unique priorité pour garantir la continuité du service minimum. Par conséquent, les marges d’action en matière d’intervention sociale, d’entretien des infrastructures et de soutien aux initiatives locales se retrouvent considérablement réduites, voire totalement suspendues.

Conscientes de l’urgence de la situation, les autorités départementales entendent rapidement engager des mesures de sauvetage. L’exécutif prévoit de rationaliser les dépenses courantes, de réexaminer un système de taxation locale jugé obsolète et d’optimiser les mécanismes de recouvrement fiscal pour tenter de renflouer les caisses. Le recours à des partenariats public-privé est également envisagé pour financer certains chantiers sans alourdir le déficit de la collectivité. Dans l’attente d’une éventuelle rallonge budgétaire espérée d’ici le milieu de l’année, le département est contraint de naviguer à vue dans un contexte économique particulièrement asphyxiant.

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