National-Foot 1 : Stade Mandji freiné dans son élan, le bas de tableau se rebelle lors de la 10e journée

La dixième levée du championnat national de football de première division (National-Foot 1), disputée les 28 et 29 avril à travers le pays, a livré son verdict. Avec un total de dix-huit buts inscrits en sept rencontres, cette étape de la compétition a offert un spectacle haletant, bien que son rendement offensif soit très légèrement inférieur à celui de la précédente journée (qui affichait vingt-deux réalisations). Au bilan comptable de ces confrontations, six victoires ont été enregistrées sur les pelouses, dont quatre précieuses à l’extérieur, contre un seul et unique résultat nul.

Dans la partie haute du tableau, la course au leadership est plus que jamais relancée. Le Stade-Mandji, actuel détenteur du fauteuil de leader, a été contraint au partage des points après avoir été tenu en échec sur un score vierge (0-0) par le Vautour Club des Forces de police nationale. Ce faux pas inattendu profite directement à ses poursuivants immédiats : Mangasport, fort d’un capital de vingt-deux points, revient désormais à une petite unité de la première place, tandis qu’Oyem AC reste patiemment en embuscade avec ce même retard d’un point.

Le réveil salutaire des mal classés

Si le suspense reste entier au sommet, la lutte acharnée pour le maintien s’intensifie de manière spectaculaire dans les profondeurs du classement. Le véritable choc des mal classés a finalement tourné à l’avantage de l’Association sportive Dikaki. En s’imposant avec détermination face à l’Union sportive de Bitam (US Bitam), la formation sudiste a arraché sa toute première victoire de la saison. Une performance majuscule qui relance totalement le club dans la course à la survie au sein de l’élite nationale.

Cette dynamique positive est également partagée par Lambaréné AC. Les joueurs de la province du Moyen-Ogooué ont imité leurs homologues en décrochant, eux aussi, leur premier succès de l’exercice sportif en cours. Sur leurs propres installations, ils sont parvenus à dicter leur loi sur le score de 2-1 face à l’AO Centre Mberi sportif (CMS). Un succès extrêmement précieux sur le plan comptable, qui pourrait bien marquer un tournant décisif dans le reste de leur saison.

Inquiétude pour les formations logovéennes

À l’inverse de ces sursauts d’orgueil, les nouvelles sont nettement moins réjouissantes pour les représentants de la province de l’Ogooué-Lolo. Les formations de Bouenguidi-Sport et de Lozosport enchaînent les contre-performances et continuent de s’enfoncer dangereusement, se rapprochant désormais à grands pas de la redoutée zone rouge de la relégation. Par ailleurs, sur le plan purement offensif, la rencontre la plus prolifique de ce week-end footballistique a opposé l’Union sportive d’Oyem au Stade Migovéen, offrant au public un festival de cinq buts au total.

Vautour vs Stade Mandji en images National-Foot 1 : Stade Mandji freiné dans son élan, le bas de tableau se rebelle lors de la 10e journée La dixième levée du championnat national de football de première division (National-Foot 1), disputée les 28 et 29 avril à travers le pays, a livré so... National-Foot 1 : Stade Mandji freiné dans son élan, le bas de tableau se rebelle lors de la 10e journée La dixième levée du championnat national de football de première division (National-Foot 1), disputée les 28 et 29 avril à travers le pays, a livré so... National-Foot 1 : Stade Mandji freiné dans son élan, le bas de tableau se rebelle lors de la 10e journée La dixième levée du championnat national de football de première division (National-Foot 1), disputée les 28 et 29 avril à travers le pays, a livré so... National-Foot 1 : Stade Mandji freiné dans son élan, le bas de tableau se rebelle lors de la 10e journée La dixième levée du championnat national de football de première division (National-Foot 1), disputée les 28 et 29 avril à travers le pays, a livré so... National-Foot 1 : Stade Mandji freiné dans son élan, le bas de tableau se rebelle lors de la 10e journée La dixième levée du championnat national de football de première division (National-Foot 1), disputée les 28 et 29 avril à travers le pays, a livré so... National-Foot 1 : Stade Mandji freiné dans son élan, le bas de tableau se rebelle lors de la 10e journée La dixième levée du championnat national de football de première division (National-Foot 1), disputée les 28 et 29 avril à travers le pays, a livré so... National-Foot 1 : Stade Mandji freiné dans son élan, le bas de tableau se rebelle lors de la 10e journée La dixième levée du championnat national de football de première division (National-Foot 1), disputée les 28 et 29 avril à travers le pays, a livré so... National-Foot 1 : Stade Mandji freiné dans son élan, le bas de tableau se rebelle lors de la 10e journée La dixième levée du championnat national de football de première division (National-Foot 1), disputée les 28 et 29 avril à travers le pays, a livré so... National-Foot 1 : Stade Mandji freiné dans son élan, le bas de tableau se rebelle lors de la 10e journée La dixième levée du championnat national de football de première division (National-Foot 1), disputée les 28 et 29 avril à travers le pays, a livré so... National-Foot 1 : Stade Mandji freiné dans son élan, le bas de tableau se rebelle lors de la 10e journée La dixième levée du championnat national de football de première division (National-Foot 1), disputée les 28 et 29 avril à travers le pays, a livré so... National-Foot 1 : Stade Mandji freiné dans son élan, le bas de tableau se rebelle lors de la 10e journée La dixième levée du championnat national de football de première division (National-Foot 1), disputée les 28 et 29 avril à travers le pays, a livré so... National-Foot 1 : Stade Mandji freiné dans son élan, le bas de tableau se rebelle lors de la 10e journée La dixième levée du championnat national de football de première division (National-Foot 1), disputée les 28 et 29 avril à travers le pays, a livré so...

Les regards des supporters et des staffs techniques sont désormais tournés vers la onzième journée du championnat, qui s’annonce d’ores et déjà décisive pour les différentes écuries engagées. Prévue pour le samedi 2 mai prochain, cette nouvelle étape de la compétition verra sept rencontres se disputer simultanément dans quatre provinces du pays, promettant une nouvelle fois de belles empoignades sur les rectangles verts.