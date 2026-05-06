Gestion des déchets : La mairie de Port-Gentil recalibre son partenariat avec Clean Africa

Dans une dynamique de modernisation du service public d’assainissement, la mairie de Port-Gentil a engagé, le mardi 5 mai 2026 à Libreville, une séance de travail stratégique avec l’opérateur Clean Africa. Spécialisée dans la collecte et la valorisation des déchets ménagers, l’entreprise est appelée à contribuer à répondre aux exigences environnementales et sanitaires de plus en plus pressantes au sein de la capitale économique.

Conduite par l’édile Pascal Houangni Ambouroue, la délégation municipale comprenait plusieurs responsables clés de l’hôtel de ville. Parmi eux figuraient le premier adjoint en charge de la technique et de l’assainissement, Urbain Makoumbi, le directeur des services techniques municipaux, Kevin Racine Rogombé, ainsi que le directeur des services économiques et financiers, Brice Simba. Face à eux, la directrice générale de Clean Africa, Anémone Mengome, a tenu à rappeler les fondements de cette collaboration initiée en 2023, avant d’ouvrir le débat sur les ajustements contractuels.

Photo de famille

Les échanges ont principalement porté sur le renforcement des capacités opérationnelles de l’opérateur, avec une augmentation très attendue des moyens logistiques déployés à Port-Gentil. Souhaitant des résultats visibles sur le terrain, le maire a insisté sur l’amélioration de la qualité des prestations, ciblant particulièrement l’état de propreté des sites après l’enlèvement des ordures. Les aspects financiers du partenariat ont également été passés au crible, dans une optique de meilleure adéquation entre les engagements initiaux et les réalités économiques locales.

Au-delà de la simple collecte de déchets, Pascal Houangni Ambouroue a mis l’accent sur la nécessité d’un transfert de compétences au profit des agents municipaux. Il a plaidé pour l’organisation de formations ciblées destinées aux chauffeurs et aux techniciens, ainsi qu’un accompagnement dans la structuration des services techniques de la mairie. Ces propositions ont été accueillies favorablement par Clean Africa, ouvrant la voie à une nouvelle séance de travail à dominante technique qui accouchera d’un cahier des charges rigoureux.