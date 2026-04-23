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Bénin : Tollé après la diffusion d’une vidéo de torture d’une jeune femme, la police lance un appel à témoins

Publié le 23 avril 2026 à 15h37min MàJ : //
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Bénin : Tollé après la diffusion d’une vidéo de torture d’une jeune femme, la police lance un appel à témoins
Bénin : Tollé après la diffusion d’une vidéo de torture d’une jeune femme, la police lance un appel à témoins © 2026 D.R./Info241

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Depuis la matinée de ce jeudi 23 avril, la diffusion virale d’une vidéo d’une rare violence suscite une vive indignation sur les réseaux sociaux au Bénin. Ces images choquantes, montrant une jeune femme ligotée et suspendue au-dessus d’un feu, ont rapidement fait réagir la Police républicaine. Par le biais d’un communiqué officiel, l’institution a fermement condamné ces agissements, dénonçant une « violation flagrante des droits fondamentaux de la personne humaine » en totale contradiction avec les principes constitutionnels interdisant les traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Le communiqué de la police

Face à l’extrême gravité des faits exposés, la direction de la police a annoncé l’ouverture immédiate d’une enquête approfondie. Ces investigations visent dans un premier temps à authentifier formellement la séquence qui circule en ligne. L’objectif des forces de l’ordre est d’identifier rapidement la victime, mais surtout de localiser les auteurs directs de ces sévices ainsi que leurs éventuels complices, afin de procéder à leur interpellation et de les traduire devant les juridictions compétentes.

Pour accélérer les recherches, un appel à témoins national a été lancé en direction de la population. Toute personne disposant d’informations permettant de faire avancer l’enquête est instamment priée de contacter l’Office central de protection des mineurs et de la famille aux numéros 01 97 81 28 03, 01 95 05 34 46 ou 01 97 02 28 27. Les autorités béninoises, déterminées à punir toutes les formes de violence, assurent que l’anonymat et la confidentialité des informateurs seront strictement respectés pour faciliter la collaboration citoyenne.

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