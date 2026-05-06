Gabon : Oligui Nguema reçoit le serment de ses 4 nouveaux ambassadeurs dont son frère envoyé en Inde

Grosse séance formelle ce mardi 5 mai au palais présidentiel de Libreville. Brice Clotaire Oligui Nguema y a reçu hier, le serment de quatre nouveaux ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République gabonaise. Nommés le 26 février dernier en Conseil des ministres, ces chefs de mission représenteront le Gabon au Burkina Faso, en Inde, au Cameroun et au Brésil. Une séquence diplomatique à forte portée institutionnelle, mais également politique, en raison notamment de la nomination d’Aurélien Mintsa Mi Nguema, frère du président, au poste d’ambassadeur du Gabon en Inde.

Quatre ambassadeurs officiellement investis

Les quatre diplomates ayant prêté serment hier sont Yvon Thierry Michel Ngoma, ancien challenger d’Oligui Nguema à la présidentielle de 2025, accrédité auprès de la République du Burkina Faso ; Aurélie Mintsa Mi Nguema, accrédité auprès de la République de l’Inde ; Omer Ndimina Dabou, accrédité auprès de la République du Cameroun ; et Roseline Patricia Mboukou Foutou, accréditée auprès de la République fédérative du Brésil. Après près de plus de 2 mois après leur nomination, ils ont désormais le feu vert pour entrer en fonction.

Cette prestation de serment intervient conformément à la loi n° 012/2024 du 30 juillet 2024 relative au serment des ambassadeurs, publiée au Journal officiel n° 29 bis du 1er août 2024. Ce texte dispose que les ambassadeurs doivent, avant leur entrée en fonction, prêter serment au cours d’une audience solennelle présidée par le président de la République, en présence notamment des membres de la Cour constitutionnelle, du Premier ministre et du ministre des Affaires étrangères.

Encadré : le serment prévu par la loi n° 012/2024 L’article 3 de la loi n° 012/2024 dispose que le serment des ambassadeurs est prononcé la main droite levée selon les termes suivants : « Je jure solennellement de remplir consciencieusement mes fonctions, de représenter dignement le Gabon, de protéger ses intérêts et son patrimoine, de promouvoir ses relations avec les autres pays et organisations internationales, et de me comporter en tout comme un loyal diplomate. Je jure en outre de garder religieusement le secret des délibérations auxquelles j’aurai participé et des informations auxquelles j’aurai eu accès dans l’exercice de mes fonctions et d’agir toujours fidèlement et loyalement envers le Président de la Transition, Président de la République, Chef de l’État ». Cette loi précise également que tout manquement aux obligations découlant du serment est considéré comme une faute disciplinaire, sans préjudice des dispositions du Code pénal relatives à la violation du secret professionnel.

À l’issue de la cérémonie, Brice Clotaire Oligui Nguema a adressé ses félicitations aux quatre ambassadeurs, tout en leur rappelant la portée de leur engagement. Selon la présidence, le chef de l’État les a exhortés à faire preuve « d’exemplarité, de discipline et d’efficacité » dans l’exercice de leurs missions, en insistant sur leur rôle dans la promotion de l’image du Gabon et la défense de ses intérêts à l’international.

Aurélien Mintsa Mi Nguema en Inde, une nomination scrutée

Parmi ces quatre nominations, celle d’Aurélien Mintsa Mi Nguema retient particulièrement l’attention. Envoyé en Inde, il est le frère du président Brice Clotaire Oligui Nguema dont le passage à la direction du Budget avait fait des remous avant son éviction très médiatisée. Cette affectation dans une puissance asiatique majeure ne manquera donc pas de nourrir les commentaires sur la place des proches du chef de l’État dans l’appareil public.

Le frère du président envoyé en diplomatie

Sur le plan diplomatique, le poste reste stratégique. L’Inde est un partenaire potentiel important pour le Gabon dans les domaines de la santé, de la formation, du numérique, de l’agriculture, de l’énergie, de l’industrie pharmaceutique, des investissements et de la transformation locale. Mais pour Aurélien Mintsa Mi Nguema, l’enjeu sera aussi politique : démontrer que sa nomination repose sur sa capacité à porter les intérêts du Gabon, et non sur sa proximité familiale avec le chef de l’État.

Burkina Faso, Cameroun, Brésil : trois autres postes sensibles

Au Burkina Faso, Yvon Thierry Michel Ngoma représentera le Gabon dans un pays d’Afrique de l’Ouest engagé dans une séquence politique et sécuritaire délicate. Sa mission s’inscrira dans un environnement régional marqué par les transitions militaires, les recompositions diplomatiques et les enjeux de coopération africaine.

La cérémonie de prestation de serment Crédit photos : Ader Yadano/Info241.com Gabon : Oligui Nguema reçoit le serment de ses 4 nouveaux ambassadeurs dont son frère envoyé en Inde Grosse séance formelle ce mardi 5 mai au palais présidentiel de Libreville. Brice Clotaire Oligui Nguema y a reçu hier, le serment de quatre nouveaux... Gabon : Oligui Nguema reçoit le serment de ses 4 nouveaux ambassadeurs dont son frère envoyé en Inde Grosse séance formelle ce mardi 5 mai au palais présidentiel de Libreville. Brice Clotaire Oligui Nguema y a reçu hier, le serment de quatre nouveaux... Gabon : Oligui Nguema reçoit le serment de ses 4 nouveaux ambassadeurs dont son frère envoyé en Inde Grosse séance formelle ce mardi 5 mai au palais présidentiel de Libreville. Brice Clotaire Oligui Nguema y a reçu hier, le serment de quatre nouveaux... Gabon : Oligui Nguema reçoit le serment de ses 4 nouveaux ambassadeurs dont son frère envoyé en Inde Grosse séance formelle ce mardi 5 mai au palais présidentiel de Libreville. Brice Clotaire Oligui Nguema y a reçu hier, le serment de quatre nouveaux... Gabon : Oligui Nguema reçoit le serment de ses 4 nouveaux ambassadeurs dont son frère envoyé en Inde Grosse séance formelle ce mardi 5 mai au palais présidentiel de Libreville. Brice Clotaire Oligui Nguema y a reçu hier, le serment de quatre nouveaux... Gabon : Oligui Nguema reçoit le serment de ses 4 nouveaux ambassadeurs dont son frère envoyé en Inde Grosse séance formelle ce mardi 5 mai au palais présidentiel de Libreville. Brice Clotaire Oligui Nguema y a reçu hier, le serment de quatre nouveaux... Gabon : Oligui Nguema reçoit le serment de ses 4 nouveaux ambassadeurs dont son frère envoyé en Inde Grosse séance formelle ce mardi 5 mai au palais présidentiel de Libreville. Brice Clotaire Oligui Nguema y a reçu hier, le serment de quatre nouveaux... Gabon : Oligui Nguema reçoit le serment de ses 4 nouveaux ambassadeurs dont son frère envoyé en Inde Grosse séance formelle ce mardi 5 mai au palais présidentiel de Libreville. Brice Clotaire Oligui Nguema y a reçu hier, le serment de quatre nouveaux... Gabon : Oligui Nguema reçoit le serment de ses 4 nouveaux ambassadeurs dont son frère envoyé en Inde Grosse séance formelle ce mardi 5 mai au palais présidentiel de Libreville. Brice Clotaire Oligui Nguema y a reçu hier, le serment de quatre nouveaux... Gabon : Oligui Nguema reçoit le serment de ses 4 nouveaux ambassadeurs dont son frère envoyé en Inde Grosse séance formelle ce mardi 5 mai au palais présidentiel de Libreville. Brice Clotaire Oligui Nguema y a reçu hier, le serment de quatre nouveaux... Gabon : Oligui Nguema reçoit le serment de ses 4 nouveaux ambassadeurs dont son frère envoyé en Inde Grosse séance formelle ce mardi 5 mai au palais présidentiel de Libreville. Brice Clotaire Oligui Nguema y a reçu hier, le serment de quatre nouveaux... Gabon : Oligui Nguema reçoit le serment de ses 4 nouveaux ambassadeurs dont son frère envoyé en Inde Grosse séance formelle ce mardi 5 mai au palais présidentiel de Libreville. Brice Clotaire Oligui Nguema y a reçu hier, le serment de quatre nouveaux...

Au Cameroun, Omer Ndimina Dabou occupera un poste de voisinage stratégique. Les relations entre Libreville et Yaoundé touchent directement aux échanges économiques, à la circulation des personnes, aux questions frontalières et aux équilibres de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale. Au Brésil, Roseline Patricia Mboukou Foutou devra porter la voix du Gabon auprès d’un géant sud-américain avec lequel Libreville peut renforcer des axes de coopération en matière d’environnement, d’agriculture, de climat, d’éducation, d’industrie et de biodiversité.