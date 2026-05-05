National Foot 1 : le Stade-Mandji garde le cap à la 11e journée, la lutte pour le maintien s’intensifie

Disputée majoritairement le samedi 2 mai, la 11e journée du championnat national de première division du Gabon, National Foot 1, a rendu son verdict sur les pelouses du pays. Cette nouvelle levée a permis de confirmer la hiérarchie établie dans le haut du tableau, tout en accentuant les inquiétudes et la pression pour les clubs menacés par le spectre de la relégation.

Sur le plan purement comptable, cette onzième étape de la compétition s’est soldée par six victoires, dont deux décrochées à l’extérieur, et un seul match nul sur les sept rencontres disputées. Les filets ont tremblé à seize reprises, soit une moyenne de 2,28 buts par match. Ces statistiques offensives s’affichent en légère baisse par rapport à celles observées lors de la neuvième journée, qui avait été nettement plus prolifique pour les attaquants.

Un trio de tête imperturbable mené par les Port-Gentillais

Dans les hauteurs du classement, l’Association sportive omnisports (ASO) Stade-Mandji a assuré l’essentiel en s’imposant logiquement sur le score de 2-0 face à l’AS Dikaki, l’avant-dernier du championnat. Fort de ses 26 points, le leader conserve ainsi son précieux fauteuil, démontrant une belle régularité dans cette course au titre qui s’annonce palpitante jusqu’au bout.

Cependant, la formation mariligéenne reste sous la pression directe et constante de Mangasport. L’équipe de la ville minière, solide deuxième avec 25 points, n’a laissé aucune chance à l’Union sportive d’Oyem, balayée sur le score sans appel de 3-0. De son côté, le Football Canon 105, vainqueur de Lozosports (2-1) dans le match le plus animé du week-end, complète le podium avec un total de 22 points.

L’Ogooué-Lolo dans le doute, Bitam toujours au point mort

En bas de tableau, la situation devient de plus en plus critique, particulièrement pour les représentants de la province de l’Ogooué-Lolo. Défaits lors de cette journée, Lozosports, onzième avec 8 points, et Bouenguidi-Sport, douzième avec un total identique, restent sous la menace immédiate et angoissante de la zone rouge. Leurs prochaines sorties seront déterminantes pour assurer leur survie dans l’élite du football national.

Derrière eux, les positions n’évoluent guère et l’espoir s’amenuise dangereusement. L’AS Dikaki reste engluée à la treizième place, tandis que l’Union sportive de Bitam, véritable lanterne rouge toujours incapable d’engranger le moindre point depuis le début du championnat, semble irrémédiablement condamnée. Alors que se profile la douzième et avant-dernière journée, prévue les mardi 5 et mercredi 6 mai, la pression monte d’un cran à tous les niveaux. Le Gabon n’est plus en transition. Pour le sacre comme pour la survie, chaque détail comptera sur le rectangle vert.