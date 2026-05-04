Cité de la démocratie : Le curieux hommage d’Oligui Nguema à Omar Bongo, père du monopartisme

A l’occasion de la célébration de sa première année à la tête de l’État ce 3 mai, le président gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema, a posé un acte mémoriel qui suscite une profonde perplexité. En inaugurant en grande pompe le nouveau Palais des congrès de la Cité de la Démocratie, désormais baptisé au nom d’Omar Bongo Ondimba, l’actuel chef de l’État a choisi de glorifier la mémoire du père du monopartisme. Cet hommage fastueux, organisé à Libreville après avoir renversé son fils, intervient au grand dam des défenseurs des libertés fondamentales qui voient en l’illustre disparu l’architecte d’un système ayant régné d’une main de fer sur le pays durant 42 ans.

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L’apogée de cette célébration réside sans conteste dans l’ouverture d’un espace muséal entièrement dédié à l’ancien dirigeant au sein même de ce complexe architectural rénové. Loin d’une approche critique et objective de l’histoire politique nationale, ce musée expose avec une indéniable nostalgie des reliques personnelles d’Omar Bongo. Montres de luxe, vêtements sur mesure, chaussures et diverses publications officielles y sont méticuleusement mis en scène, comme le rapporte largement la presse locale. Cette démarche interroge légitimement sur la vision de la gouvernance réellement promue par les nouvelles autorités.

Une réécriture controversée de l’histoire politique

Le décalage entre la réalité historique du régime d’Omar Bongo et la sémantique employée lors de cette inauguration frôle par moments l’indécence pour de nombreux observateurs de la vie publique. Lors de son allocution dominicale, Brice Clotaire Oligui Nguema n’a d’ailleurs pas hésité à dépeindre son lointain prédécesseur comme un « apôtre de la démocratie et chantre de la paix », des valeurs qu’il aurait prétendument laissées en héritage à la nation. Une réécriture assumée de l’histoire qui tente d’effacer le lourd passif d’une gouvernance caractérisée par plus de deux décennies de parti unique.

La visite du musée d’Omar Bongo hier

Au-delà du monopartisme assumé jusqu’au début des années 1990, le bilan de l’ancien chef de l’État reste intrinsèquement lié à une longue série de processus électoraux aux résultats systématiquement controversés. Pendant près de vingt ans, le verrouillage dogmatique des institutions républicaines et le musellement régulier des voix de l’opposition ont défini le paysage institutionnel du Gabon. Présenter aujourd’hui cet acteur central de la confiscation du pouvoir sous les traits d’un modèle vertueux suscite l’indignation de ceux qui militent pour l’enracinement d’un véritable État de droit.

Un paradoxe troublant pour l’avenir des institutions

Alors que le peuple gabonais aspire profondément à une véritable rupture avec les pratiques opaques du passé, ce pèlerinage institutionnel vers la figure tutélaire du système Bongo jette une ombre troublante sur la trajectoire actuelle du pays. Honorer avec autant d’envergure et de moyens étatiques l’architecte d’un système répressif constitue un paradoxe majeur. Les discours officiels, bien qu’empreints de volontarisme sur la scène diplomatique, peinent à dissiper le malaise ambiant face à cette réhabilitation spectaculaire.

En choisissant de replacer la figure de l’ancien autocrate sous les ors de la République, le pouvoir en place adresse un signal pour le moins ambigu à la communauté nationale et internationale. Si la modernisation des infrastructures, à l’image de ce Palais des congrès destiné à accueillir les futurs sommets de l’Union africaine et de la Francophonie, est saluée, la symbolique qui l’entoure pose inévitablement question. Ce culte rendu au patriarche de l’ancien régime interroge finalement sur la réelle volonté des dirigeants actuels de s’affranchir définitivement de l’héritage politique qui a longtemps entravé le développement démocratique du Gabon.