Le Gabon accordera la carte de résident permanent à tout investisseur injectant au moins 10 milliards

Réuni ce jeudi en Conseil des ministres, le gouvernement gabonais a approuvé une mesure économique ambitieuse : l’octroi d’une carte de résident permanent d’une durée de dix ans à tout investisseur injectant un minimum de dix milliards de francs CFA dans l’économie nationale. Présentée par le président gabonais, Brice Clotaire Oligui Nguema, cette décision s’inscrit dans la stratégie de transformation économique engagée depuis la mise en place de la Cinquième République et traduit la volonté du chef de l’État de faire du Gabon une terre d’investissement, de confiance et d’innovation durable.

Cette annonce est intervenue dans un contexte de fierté nationale, alors que le chef de l’État a salué la victoire du Gabon au Golden Prize, décroché lors de l’Exposition universelle d’Osaka, au Japon. Selon le communiqué final du Conseil, le président Oligui Nguema a indiqué que « cette distinction ouvre au pays de nouvelles perspectives de rayonnement et de coopération internationale ». Il a invité le gouvernement à « faire de cette réussite un tremplin pour promouvoir le Gabon comme une destination de choix, sûre, stable et tournée vers l’avenir ».

Une mesure incitative pour dynamiser les investissements

La mesure dévoilée vise à stimuler les investissements productifs et durables, notamment dans les secteurs stratégiques que sont l’énergie, l’agriculture, les infrastructures, l’économie numérique et l’industrie. En accordant aux investisseurs un statut de résident permanent, le gouvernement entend leur offrir un cadre de stabilité et de visibilité à long terme. « Tout investisseur réalisant un apport d’au moins dix (10) milliards de francs CFA se verra octroyer la Carte de Résident Permanent, valable pour une durée de dix (10) ans », précise le communiqué.

Cette initiative s’inscrit dans la volonté du chef de l’État d’attirer les capitaux internationaux tout en consolidant la souveraineté économique du pays. Le président Oligui Nguema a rappelé que « la confiance des investisseurs se construit par la stabilité, la transparence et la performance de la gouvernance publique ». En favorisant les investissements à long terme, cette mesure devrait renforcer le tissu productif gabonais, encourager la création d’emplois et stimuler la compétitivité nationale.

Un cadre stable et des garanties pour les investisseurs

Selon les autorités, un décret d’application précisera prochainement les conditions d’éligibilité et les modalités d’obtention de cette carte de résident permanent, notamment les secteurs prioritaires concernés, les obligations fiscales et les mécanismes de suivi. Ce dispositif s’accompagnera de la mise en place d’un guichet unique de l’investissement, destiné à simplifier les procédures et à garantir la traçabilité des flux financiers entrants.

En ouvrant ainsi ses portes aux investisseurs majeurs, le Gabon affirme sa place comme un acteur économique stable et attractif en Afrique centrale. Cette réforme s’inscrit dans la dynamique de transformation structurelle voulue par Brice Clotaire Oligui Nguema, qui a fait de la moralisation de la vie publique et de la relance économique les piliers de son action. À travers cette mesure, le pays envoie un signal fort : celui d’un État prêt à conjuguer ouverture internationale et souveraineté nationale pour bâtir une économie résiliente, inclusive et tournée vers l’avenir.