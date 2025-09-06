Buscador
Libreville, le
dimanche 7 septembre 2025
    Publié le 6 septembre 2025 à 18h23min MàJ : il y a 6 heures - Temps de lecture : 2 minutes // Auteur : La rédaction d’Info241
    International
    Injures : Jocksy Ondo-Louemba va saisir la justice après les attaques de Suzanne Barat
    Injures : Jocksy Ondo-Louemba va saisir la justice après les attaques de Suzanne Barat © 2025 D.R./Info241
    Les tensions sont vives au sein de la diaspora gabonaise en France. Visé, ainsi que sa famille, par des propos de Suzanne Barat Nsa Obame tenus sur internet, le journaliste Jocksy Andrew Ondo-Louemba a annoncé qu’il allait porter plainte. Ce samedi 6 septembre, Dans une vidéo largement partagée, Suzanne Barat Nsa Obame a pris pour cible Jocksy Andrew Ondo-Louemba et ses parents. Pour l’intéressé, ces déclarations ne relèvent pas d’un simple désaccord mais constituent une attaque directe contre son honneur et celui de sa famille.

    Dans un communiqué publié depuis Paris et parvenu à la rédaction d’Info241, le journaliste a exprimé son indignation. « Ce ne sont pas de simples mots prononcés à la légère. Ce sont des accusations et des insultes qui touchent à notre dignité », explique-t-il.

    « Internet n’est pas une zone de non-droit »

    Figure connue pour son engagement en faveur des libertés publiques et des droits humains, Ondo-Louemba rappelle que défendre la liberté d’expression ne signifie pas accepter toutes les dérives. « Même lorsque cela vient de compatriotes que l’on pensait proches politiquement, il existe une limite claire : celle du respect des familles  », insiste-t-il.

    Le communiqué de presse du journaliste relatif à cette affaire

    Sa décision est prise : l’affaire sera portée devant la justice. « Internet n’est pas un espace sans règle. Les réseaux sociaux ne peuvent servir de refuge à la diffamation ou aux attaques personnelles », ajoute-t-il, tout en précisant que sa démarche n’est pas motivée par la rancune mais par la volonté de faire respecter le droit.

    S’il se montre ferme sur ce point, il affirme ne pas renoncer à son engagement. « Je continuerai à défendre la dignité humaine et à donner une voix à ceux qui n’en ont pas  », conclut-il. Cette annonce ouvre désormais une nouvelle séquence judiciaire, dans un climat où les échanges politiques et personnels sur la toile prennent de plus en plus souvent des allures de champ de bataille.

