CEMAC : le 16e sommet des chefs d’Etat reporté à septembre à la demande du Gabon

La 16e session ordinaire de la Conférence des chefs d’État de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC), initialement prévue le samedi 9 août 2025 à Bangui, en République centrafricaine, se tiendra finalement en septembre. Selon l’Agence gabonaise de presse citant une source autorisée, ce report est intervenu à la demande du président gabonais, Brice Clotaire Oligui Nguema.

Ce dernier a transmis sa requête à son homologue centrafricain, Faustin-Archange Touadéra, président en exercice de la CEMAC, par l’intermédiaire de la ministre centrafricaine des Affaires étrangères, Sylvie Baïpo-Temon, reçue mercredi 6 août à Libreville. Prévu dans un contexte économique et politique délicat, le sommet de Bangui devait réunir les six chefs d’État membres de la CEMAC autour de dossiers stratégiques.

Un spot des autorités centrafricaines annonçant le 21 juillet dernier ce sommet

Parmi les principaux sujets figurent la faiblesse persistante des réserves en devises, la résistance des entreprises extractives, notamment pétrolières et minières, à appliquer la réglementation des changes de 2019, ainsi que les lenteurs dans le processus de fusion entre la CEMAC et la Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC). Le report vise à garantir la pleine disponibilité des dirigeants, alors que le mois d’août est marqué par plusieurs célébrations nationales sur le continent.

Le président gabonais recevant mercredi, Sylvie Baïpo-Témon, ministre centrafricaine des Affaires étrangères

La rencontre devait également entériner la passation de la présidence tournante de la CEMAC entre la République centrafricaine et la République du Congo. Elle s’annonçait comme un moment décisif pour statuer sur le non-respect par les sociétés pétrolières de l’obligation de rapatrier systématiquement leurs recettes d’exportation, obligation limitée à 35 % pour ce secteur contre 100 % pour les autres exportateurs. Ce manquement représenterait, selon les estimations, près de 6 000 milliards de FCFA de pertes en réserves de change, fragilisant la stabilité monétaire de la sous-région.

Ce sommet aurait aussi permis de relancer le dossier de la fusion CEMAC-CEEAC, après le report, le 18 juillet dernier à Yaoundé, du sommet conjoint annoncé comme crucial pour la création d’un espace économique et monétaire unifié. Les chefs d’État devaient se pencher sur les blocages techniques et politiques freinant ce processus, amorcé depuis plusieurs années mais qui peine à atteindre les objectifs fixés.

La nouvelle date de la 16e session ordinaire de la conférence des chefs d’État et de gouvernement de la CEMAC sera communiquée ultérieurement. D’ici là, les capitales de la sous-région poursuivront les consultations diplomatiques afin de préparer au mieux cette rencontre stratégique, appelée à trancher sur des questions économiques, financières et institutionnelles déterminantes pour l’avenir de l’Afrique centrale.