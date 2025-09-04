Salinité et difficultés d’accès à l’eau portable à Port-Gentil : les explications de la SEEG

Depuis ce lundi 1er septembre, les habitants de la capitale économique gabonaise et ses environs subissent des perturbations dans l’approvisionnement en eau potable. Dans un communiqué publié ce 4 septembre, la Société d’énergie et d’eau du Gabon (SEEG) attribue ces désagréments à une remontée d’eau salée au niveau de la station de pompage de Mandorové, située à une trentaine de kilomètres de Port-Gentil.

Ce phénomène, qualifié de saisonnier par la société publique d’énergie, survient chaque année entre août et octobre. Il résulte de la baisse du niveau de l’Ogooué et de l’influence des marées océaniques, qui favorisent l’intrusion d’eau salée dans la rivière. Ces épisodes de salinité perturbent directement le traitement et la distribution d’eau potable vers la population.

Le communiqué officiel

La SEEG précise que le fonctionnement de l’usine de Mandorové est adapté aux cycles des marées. Cependant, cette alternance engendre des perturbations ponctuelles de la desserte. « Des difficultés temporaires sont actuellement observées dans l’alimentation en eau potable de la commune et de ses environs », souligne le communiqué parvenu à la rédaction d’Info241.

Pour limiter l’impact de ces intrusions salines, les équipes techniques de la société assurent une surveillance en continu. Elles suivent de près l’évolution du taux de salinité dans l’Ogooué ainsi que les variations de marée, afin d’ajuster rapidement les opérations de régulation et de distribution.

Dans l’attente d’un retour à la normale, la SEEG s’engage à communiquer régulièrement sur l’évolution de la situation. Elle invite par ailleurs ses abonnés à rester attentifs aux informations diffusées via ses canaux officiels, notamment ses plateformes numériques et son service communication.