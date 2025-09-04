Buscador
Publicité | Contact
Les plus lus cette semaine
Libreville, le
samedi 6 septembre 2025
  • 803
    25°C

    • En ce moment :
    Approvisonnement

    Salinité et difficultés d’accès à l’eau portable à Port-Gentil : les explications de la SEEG

    Publié le 4 septembre 2025 à 19h04min MàJ : 5 septembre 2025 à 08h51min - Temps de lecture : 2 minutes // Auteur : Dana Bloom
    Société
    Salinité et difficultés d’accès à l’eau portable à Port-Gentil : les explications de la SEEG
    Salinité et difficultés d’accès à l’eau portable à Port-Gentil : les explications de la SEEG © 2025 D.R./Info241
    Soutenez Info241 !

    qrcode:https://info241.com/salinite-et-difficultes-d-acces-a-l-eau-portable-a-port-gentil,10844
    Flashez le qr-code ci-dessus pour partager l'article à vos proches.
    L'URL de partage de cet article est http://info241.ga/10844

    Plus de sujets

    Gabon : Le Bénin en opération de recensement pour rapatrier ses ressortissants volontaires

    Port-Gentil : Le cimetière de Ntchengué ravagé par un incendie, plusieurs tombes réduites en cendres

    Rentrée scolaire au Gabon : Une reprise timide sous le regard partagé des parents

    Gabon : Une jeune mère de 19 ans étouffe son bébé d’un an, le jette à l’eau avant de prendre la fuite

    Fête de la Libération : Kelly Ondo Obiang et les siens amnistiés et libres après 6 années en prison

    Depuis ce lundi 1er septembre, les habitants de la capitale économique gabonaise et ses environs subissent des perturbations dans l’approvisionnement en eau potable. Dans un communiqué publié ce 4 septembre, la Société d’énergie et d’eau du Gabon (SEEG) attribue ces désagréments à une remontée d’eau salée au niveau de la station de pompage de Mandorové, située à une trentaine de kilomètres de Port-Gentil.

    Moov Africa
    Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

    Ce phénomène, qualifié de saisonnier par la société publique d’énergie, survient chaque année entre août et octobre. Il résulte de la baisse du niveau de l’Ogooué et de l’influence des marées océaniques, qui favorisent l’intrusion d’eau salée dans la rivière. Ces épisodes de salinité perturbent directement le traitement et la distribution d’eau potable vers la population.

    Le communiqué officiel

    La SEEG précise que le fonctionnement de l’usine de Mandorové est adapté aux cycles des marées. Cependant, cette alternance engendre des perturbations ponctuelles de la desserte. « Des difficultés temporaires sont actuellement observées dans l’alimentation en eau potable de la commune et de ses environs  », souligne le communiqué parvenu à la rédaction d’Info241.

    Pour limiter l’impact de ces intrusions salines, les équipes techniques de la société assurent une surveillance en continu. Elles suivent de près l’évolution du taux de salinité dans l’Ogooué ainsi que les variations de marée, afin d’ajuster rapidement les opérations de régulation et de distribution.

    Dans l’attente d’un retour à la normale, la SEEG s’engage à communiquer régulièrement sur l’évolution de la situation. Elle invite par ailleurs ses abonnés à rester attentifs aux informations diffusées via ses canaux officiels, notamment ses plateformes numériques et son service communication.

    @info241.com
    Moov Africa

    Newsletter de Info241.com

    Inscrivez-vous maintenant pour recevoir notre newsletter quotidienne


    Info241.com s'engage à ne pas vous envoyer de messages non sollicités. Si vous changez d'avis, vous pourrez vous désabonner de cette newsletter à tout moment.

    Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

    Commenter l'article