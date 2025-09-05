RDC : Nouvelle flambée d’Ebola dans le Kasaï, 16 morts déjà recensés

La République démocratique du Congo est de nouveau confrontée au virus Ebola. Le ministre de la Santé, Samuel Kamba, a confirmé ce jeudi à Kinshasa la résurgence de la maladie dans la province du Kasaï. Seize décès ont été enregistrés sur 28 cas suspects, dont quatre agents de santé. Le premier cas confirmé est celui d’une femme enceinte de 34 ans admise le 20 août à l’hôpital de Boulapé. Les analyses de l’Institut national de recherche biomédicale ont identifié la souche Zaïre, la plus virulente.

Face à la gravité de la situation, le gouvernement a activé le système de gestion des incidents, déployé des équipes d’intervention rapide et instauré des structures de triage et d’isolement. Des enterrements sécurisés sont également organisés pour limiter la transmission. Le ministre a exhorté la population à signaler tout cas suspect, rappelant que « cacher un malade, c’est exposer ; déclarer, c’est sauver ».

L’OMS a expédié deux tonnes de matériel médical, dont un laboratoire mobile et des équipements de protection, tandis que 2 000 doses du vaccin Ervebo seront envoyées au Kasaï. Il s’agit de la seizième épidémie d’Ebola en RDC depuis 1976. La dernière, en 2022 dans l’Équateur, avait été maîtrisée en moins de trois mois, mais les autorités redoutent une propagation plus difficile dans le Kasaï, déjà touché par le passé.