Libreville, le
samedi 23 août 2025
    Orientation en 6e au Gabon : Les recours ouverts et disponibles dès ce lundi 25 août

    Publié le 23 août 2025 à 07h08min MàJ : //
    Education
    Orientation en 6e au Gabon : Les recours ouverts et disponibles dès ce lundi 25 août
    Orientation en 6e au Gabon : Les recours ouverts et disponibles dès ce lundi 25 août © 2025 D.R./Info241

    Après la publication ce jeudi des orientations en 6e des élèves de 5e année du primaire au Gabon, le secrétariat permanent du Secrétariat d’orientation scolaire, universitaire et professionnelle (SOSUP) a annoncé ce vendredi la disponibilité des listes d’orientation étaient également disponibles dans les Directions d’académies provinciales (DAP) et les Directions de zones académiques (DZA) de l’ensemble du pays.

    Le communiqué du Sosup di 22 août

    « Les listes des élèves de 5e année orientés sont disponibles dans les Directions d’Académies Provinciales et/ou les Directions de Zones Académiques  », précise le communiqué parvenu à la rédaction d’Info241. Les recours pourront être introduits du lundi 25 au vendredi 30 août sur tout le territoire national. Ils concernent notamment les changements d’orientation, d’affectation, de lieu de résidence ou encore les cas de déguerpissement.

    « Le SOSUP recommande aux parents d’élèves concernés (…) de remplir la fiche d’instruction de recours en joignant les documents et justificatifs relatifs  », indique la note. Les résultats des recours seront progressivement disponibles en ligne dès le 25 août via le site eformation.net où sont par ailleurs disponibles depuis jeudi les résultats de ces orientations.

