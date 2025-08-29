Gabon : La liste électorale des législatives et locales déjà disponible en ligne et dans les mairies

Le ministère de l’Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation a annoncé ce jeudi 28 août dans un communiqué parvenu à la rédaction d’Info241, la mise à disposition de la liste électorale provisoire dans le cadre des scrutins législatifs et locaux prévus en 2025. « La version de ladite liste est accessible en ligne via la plateforme dédiée : https://www.consultation.listelectorale.ga », précise le texte.

Le communiqué de l’Intérieur

Outre cette consultation numérique, les électeurs pourront également vérifier leur inscription physiquement à partir de ce vendredi 29 août dans les mairies centrales et les arrondissements concernés. Une mesure qui vise à rapprocher davantage l’information des citoyens.

Le ministère appelle enfin la population à s’assurer de la conformité de leur inscription. « Le ministère invite les citoyens à prendre connaissance de ces informations dans les délais impartis », souligne le communiqué officiel. Une liste remaniée au cours d’une révision qui s’est terminée le 12 août dernier.