Buscador
Publicité | Contact
Les plus lus cette semaine
Libreville, le
mardi 2 septembre 2025
  • 802
    27°C

    • En ce moment :
    L'info en bref...

    Gabon : La liste électorale des législatives et locales déjà disponible en ligne et dans les mairies

    Publié le 29 août 2025 à 10h53min MàJ : //
    Soutenez Info241 !

    qrcode:https://info241.com/gabon-la-liste-electorale-des-legislatives-et-locales-disponible,2524
    Flashez le qr-code ci-dessus pour partager la brève à vos proches.


    Plus de sujets

    Gabon : Les députés de la transition font leur dernière rentrée avant de tirer leur révérence

    Législatives et locales 2025 : Une nouvelle période exceptionnelle d’inscription sur la liste électorale

    Elections 2025 : Des partis proches du pouvoir voient rouge et exigent une CNOCER indépendante

    Libreville : 70 MW retirés du réseau électrique et des perturbations à prévoir jusqu’au 15 septembre

    Gabon : Les députés de retour ce lundi pour une session express de 27 jours avant les législatives

    Politique
    Gabon : La liste électorale des législatives et locales déjà disponible en ligne et dans les mairies
    Gabon : La liste électorale des législatives et locales déjà disponible en ligne et dans les mairies © 2025 D.R./Info241

    Moov Africa
    Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

    Le ministère de l’Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation a annoncé ce jeudi 28 août dans un communiqué parvenu à la rédaction d’Info241, la mise à disposition de la liste électorale provisoire dans le cadre des scrutins législatifs et locaux prévus en 2025. « La version de ladite liste est accessible en ligne via la plateforme dédiée : https://www.consultation.listelectorale.ga  », précise le texte.

    Le communiqué de l’Intérieur

    Outre cette consultation numérique, les électeurs pourront également vérifier leur inscription physiquement à partir de ce vendredi 29 août dans les mairies centrales et les arrondissements concernés. Une mesure qui vise à rapprocher davantage l’information des citoyens.

    Le ministère appelle enfin la population à s’assurer de la conformité de leur inscription. « Le ministère invite les citoyens à prendre connaissance de ces informations dans les délais impartis », souligne le communiqué officiel. Une liste remaniée au cours d’une révision qui s’est terminée le 12 août dernier.

    Moov Africa

    Newsletter de Info241.com

    Inscrivez-vous maintenant pour recevoir notre newsletter quotidienne


    Info241.com s'engage à ne pas vous envoyer de messages non sollicités. Si vous changez d'avis, vous pourrez vous désabonner de cette newsletter à tout moment.

    Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

    Commenter cette brève