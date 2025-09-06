El. Mondial 2026 : La Côte d’Ivoire s’offre un but sur le Burundi, le Gabon reste en embuscade

La Côte d’Ivoire a conforté sa position en tête du groupe F des éliminatoires africaines pour la Coupe du monde 2026 après une victoire courte mais précieuse sur le Burundi (1-0), vendredi 5 septembre au stade Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan. Les Éléphants ont d’emblée pris le meilleur sur leur adversaire, bénéficiant d’un but rapide de l’avant-centre Vakoun Issouf Bay à la 3e minute, suffisant pour empocher les trois points et porter leur total à 19 unités.

Cette performance renforce le statut de favori des Ivoiriens dans un groupe où la lutte reste acharnée. Le Gabon, qui avait pris la tête du groupe mardi après sa belle victoire 4 buts à 0 sur les Seychelles, n’est plus qu’un point des Eléphants, avec 18 points après sept journées. Les Panthères, portées par une série de prestations solides, préparent désormais le choc à venir ce mardi qui pourrait décider du destin du groupe.

Le classement actuel du groupe F :

Rang Équipe Points Joués 1 Côte d’ivoire 19 7 2 Gabon 18 7 3 Burundi 10 7 4 Kenya 6 7 5 Gambie 4 7 6 Seychelles 0 7

Derrière ce duel de titans, le Burundi (10 points) semble décrocher, voyant ses espoirs de qualification s’éloigner. La Gambie, le Kenya et les Seychelles ferment la marche et devront se contenter d’un rôle d’arbitre lors des dernières journées. Le match Côte d’Ivoire - Gabon s’annonce comme l’une des confrontations décisives de ces éliminatoires. À trois journées de la fin, chaque point est décisif et le moindre faux pas peut faire basculer le classement.

« Les Panthères devront impérativement rester régulières pour espérer coiffer les Éléphants », note un analyste sportif ivoirien. En termes de buts et d’efficacité offensive, les Ivoiriens s’appuient sur la solidité de leur défense et la clairvoyance de leurs attaquants, tandis que le Gabon mise sur le talent de joueurs comme Denis Bouanga, son meilleur buteur (6 buts), et le retour attendu de Pierre-Emerick Aubameyang, qui a rejoint la tanière hier à Franceville.

Dans leurs confrontations directes, les chiffres penchent du côté des Ivoiriens mais le Gabon a prouvé qu’il pouvait surprendre, comme en témoigne sa dernière victoire face à la Côte d’Ivoire lors des éliminatoires 2017. Le face-à-face programmé à Franceville le 9 septembre prochain sera donc décisif pour le leadership du groupe F.