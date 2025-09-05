Buscador
Publicité | Contact
Les plus lus cette semaine
Libreville, le
samedi 6 septembre 2025
  • 803
    25°C

    • En ce moment :
    8e journée

    Gabon vs Côte d’ivoire ce mardi : Les Panthères déjà à Bongoville pour bondir sur les Eléphants

    Publié le 5 septembre 2025 à 21h19min MàJ : 5 septembre 2025 à 21h19min - Temps de lecture : 6 minutes // Auteur : Ader Yadano
    Sports
    Gabon vs Côte d’ivoire ce mardi : Les Panthères déjà à Bongoville pour bondir sur les Eléphants
    Gabon vs Côte d’ivoire ce mardi : Les Panthères déjà à Bongoville pour bondir sur les Eléphants © 2025 D.R./Info241
    Soutenez Info241 !

    qrcode:https://info241.com/gabon-vs-cote-d-ivoire-ce-mardi-les-pantheres-deja-a-bongoville,10847
    Flashez le qr-code ci-dessus pour partager l'article à vos proches.
    L'URL de partage de cet article est http://info241.ga/10847

    Plus de sujets

    El. Mondial 2026 : les Panthères du Gabon écrasent les Seychelles et prennent la tête du groupe F

    Seychelles vs Gabon : Les Panthères à Port-Louis sans 4 joueurs clés dont Aubameyang et Babicka

    Liverpool vs Arsenal : termine l’été en beauté !

    Mondial 2026 : Mouyouma livre ses 25 Panthères du Gabon contre les Seychelles et la Côte d’Ivoire

    Championnats d’Afrique de taekwondo 2025 : Faute d’argent, le Gabon déclare forfait et risque de graves sanctions

    À peine quelques heures après leur éclatante victoire 4-0 face aux Seychelles à Maurice, les Panthères du Gabon ont rallié Franceville puis Bongoville dans la nuit de mercredi à jeudi afin de préparer le choc tant attendu face à la Côte d’Ivoire dans le cadre de la 8e journée des éliminatoires du Mondial 2026, zone Afrique. Aubameyang très attendu, a rallié le groupe ce vendredi.

    Moov Africa
    Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

    Lire aussi >>> El. Mondial 2026 : les Panthères du Gabon écrasent les Seychelles et prennent la tête du groupe F

    Pour ce grand rendez-vous, toute l’armada gabonaise est enfin réunie dans le Haut-Ogooué. Après avoir composé sans plusieurs de ses éléments majeurs lors du déplacement face aux Seychelles, la sélection dirigée par Thierry Mouyouma peut cette fois compter sur la totalité de ses cadres  : Pierre-Emerick Aubameyang, Jim Allevinah, Shavy Babicka, Didier Ndong, Mario Lemina et Denis Bouanga sont tous désormais présents à Franceville, prêts à défier les champions d’Afrique en titre.

    Les stars présentes

    L’arrivée des vedettes a raffermi le climat d’ambition au sein du groupe gabonais, les entraînements s’enchaînant désormais avec intensité et concentration. La victoire face aux Seychelles a renforcé la confiance de tout un groupe qui vise l’exploit et la première participation du Gabon à une phase finale de Coupe du monde.

    Aubameyang présent depuis ce vendredi avec ses pairs

    Le match de ce mardi 9 septembre s’annonce comme le choc décisif du groupe F, où les Panthères et les Éléphants de Côte d’Ivoire occupent la tête avec seulement deux points d’écart. À domicile, dans une ville acquise à leur cause, les Gabonais savent qu’ils peuvent écrire une nouvelle page de leur histoire footbalistique et prendre une sérieuse option pour la qualification.

    Un match très attendu

    Du côté de la Fédération gabonaise de football, l’appel est lancé pour que le stade de Franceville affiche complet  : dirigeants sportifs, institutions, public et partenaires sont mobilisés pour constituer le douzième homme derrière les Panthères. La mobilisation populaire bat son plein, portée par tous les réseaux sociaux où l’engouement monte d’un cran à l’approche du jour J.

    L’enjeu n’échappe à personne  : il s’agit, à domicile, de faire vaciller une Côte d’Ivoire sûre de ses forces mais soumise à la pression d’un adversaire en pleine dynamique, porté par l’espoir d’une nation. Sur le plan sportif, la présence de tous les leaders gabonais — Aubameyang en tête, mais aussi Lemina, Allevinah, Ndong et Bouanga — permet enfin à Mouyouma d’aligner son effectif le plus compétitif pour ce duel au sommet.

    Mardi électrique ou pas !

    Pour les supporters et anciens internationaux, cette équipe des Panthères est désormais surnommée «  les Avengers  » tant elle impressionne par son collectif soudé et son potentiel offensif retrouvé  : «  À domicile, avec cette attaque, c’est sûr, la Côte d’Ivoire ne tiendra pas   », prophétisent déjà certains influenceurs gabonais sur la toile.

    La Côte d’Ivoire, championne d’Afrique en titre et adversaire coriace, ne viendra cependant pas en victime. Les Éléphants comptent sur leur expérience et sur un plan de jeu spécifiquement étudié pour contrer la fougue et l’enthousiasme du public gabonais à Franceville. L’enjeu va bien au-delà d’un simple match  : il s’agit d’un virage crucial pour la génération dorée du football gabonais, mais aussi d’un événement fédérateur pour toute une nation qui rêve de vibrer sur la scène mondiale en 2026.

    @info241.com
    Moov Africa

    Newsletter de Info241.com

    Inscrivez-vous maintenant pour recevoir notre newsletter quotidienne


    Info241.com s'engage à ne pas vous envoyer de messages non sollicités. Si vous changez d'avis, vous pourrez vous désabonner de cette newsletter à tout moment.

    Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

    Commenter l'article