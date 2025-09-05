Gabon vs Côte d’ivoire ce mardi : Les Panthères déjà à Bongoville pour bondir sur les Eléphants

À peine quelques heures après leur éclatante victoire 4-0 face aux Seychelles à Maurice, les Panthères du Gabon ont rallié Franceville puis Bongoville dans la nuit de mercredi à jeudi afin de préparer le choc tant attendu face à la Côte d’Ivoire dans le cadre de la 8e journée des éliminatoires du Mondial 2026, zone Afrique. Aubameyang très attendu, a rallié le groupe ce vendredi.

Pour ce grand rendez-vous, toute l’armada gabonaise est enfin réunie dans le Haut-Ogooué. Après avoir composé sans plusieurs de ses éléments majeurs lors du déplacement face aux Seychelles, la sélection dirigée par Thierry Mouyouma peut cette fois compter sur la totalité de ses cadres : Pierre-Emerick Aubameyang, Jim Allevinah, Shavy Babicka, Didier Ndong, Mario Lemina et Denis Bouanga sont tous désormais présents à Franceville, prêts à défier les champions d’Afrique en titre.

Les stars présentes

L’arrivée des vedettes a raffermi le climat d’ambition au sein du groupe gabonais, les entraînements s’enchaînant désormais avec intensité et concentration. La victoire face aux Seychelles a renforcé la confiance de tout un groupe qui vise l’exploit et la première participation du Gabon à une phase finale de Coupe du monde.

Aubameyang présent depuis ce vendredi avec ses pairs

Le match de ce mardi 9 septembre s’annonce comme le choc décisif du groupe F, où les Panthères et les Éléphants de Côte d’Ivoire occupent la tête avec seulement deux points d’écart. À domicile, dans une ville acquise à leur cause, les Gabonais savent qu’ils peuvent écrire une nouvelle page de leur histoire footbalistique et prendre une sérieuse option pour la qualification.

Un match très attendu

Du côté de la Fédération gabonaise de football, l’appel est lancé pour que le stade de Franceville affiche complet : dirigeants sportifs, institutions, public et partenaires sont mobilisés pour constituer le douzième homme derrière les Panthères. La mobilisation populaire bat son plein, portée par tous les réseaux sociaux où l’engouement monte d’un cran à l’approche du jour J.

L’enjeu n’échappe à personne : il s’agit, à domicile, de faire vaciller une Côte d’Ivoire sûre de ses forces mais soumise à la pression d’un adversaire en pleine dynamique, porté par l’espoir d’une nation. Sur le plan sportif, la présence de tous les leaders gabonais — Aubameyang en tête, mais aussi Lemina, Allevinah, Ndong et Bouanga — permet enfin à Mouyouma d’aligner son effectif le plus compétitif pour ce duel au sommet.

Mardi électrique ou pas !

Pour les supporters et anciens internationaux, cette équipe des Panthères est désormais surnommée « les Avengers » tant elle impressionne par son collectif soudé et son potentiel offensif retrouvé : « À domicile, avec cette attaque, c’est sûr, la Côte d’Ivoire ne tiendra pas », prophétisent déjà certains influenceurs gabonais sur la toile.

La Côte d’Ivoire, championne d’Afrique en titre et adversaire coriace, ne viendra cependant pas en victime. Les Éléphants comptent sur leur expérience et sur un plan de jeu spécifiquement étudié pour contrer la fougue et l’enthousiasme du public gabonais à Franceville. L’enjeu va bien au-delà d’un simple match : il s’agit d’un virage crucial pour la génération dorée du football gabonais, mais aussi d’un événement fédérateur pour toute une nation qui rêve de vibrer sur la scène mondiale en 2026.