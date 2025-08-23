Buscador
Publicité | Contact
Les plus lus cette semaine
Libreville, le
samedi 23 août 2025
  • 803
    25°C

    • En ce moment :
    L'info en bref...

    RDC : Le ministère public requiert la peine de mort contre l’ancien président Joseph Kabila

    Publié le 23 août 2025 à 06h48min MàJ : //
    Soutenez Info241 !

    qrcode:https://info241.com/rdc-le-ministere-public-requiert-la-peine-de-mort-contre-joseph,2519
    Flashez le qr-code ci-dessus pour partager la brève à vos proches.


    Plus de sujets

    Sénégal : Privés d’allocation depuis plus de 3 mois, les étudiants boursiers gabonais crient à l’aide !

    Le Mali en pleine tourmente : arrestations massives et répression politique

    CEMAC : le 16e sommet des chefs d’Etat reporté à septembre à la demande du Gabon

    Coupes africaines : Mangasport et FC 105 déjà fixés sur leurs adversaires continentaux

    Le Gabon à l’exposition universelle d’Osaka : vitrine internationale d’un engagement vert

    International
    RDC : Le ministère public requiert la peine de mort contre l’ancien président Joseph Kabila
    RDC : Le ministère public requiert la peine de mort contre l’ancien président Joseph Kabila © 2025 D.R./Info241

    Moov Africa
    Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

    La plaidoirie dans le procès visant l’ancien président congolais Joseph Kabila s’est poursuivie ce vendredi 22 août devant la Haute cour militaire. Le ministère public a requis la peine de mort contre l’ex-chef de l’État, sans circonstance atténuante, l’accusant d’être l’instigateur de crimes commis par les rebelles de l’AFC/M23, notamment meurtres, viols, déportations forcées et exécutions sommaires.

    Le procureur général a affirmé que Kabila était « l’auteur intellectuel  » de ces exactions, citant plusieurs faits à l’appui : sa qualification des actes rebelles comme « aspirations du peuple », son retour au pays par une zone occupée, ainsi que ses rencontres avec les insurgés pour les « galvaniser  ». Il a demandé également la mise sous séquestre des biens du prévenu et son arrestation immédiate.

    Absent à l’audience, Kabila est jugé par défaut pour trahison, complot, participation à un mouvement insurrectionnel et apologie du terrorisme. Ses proches dénoncent une « persécution politique » orchestrée par le pouvoir de Félix Tshisekedi. Son parti, le PPRD, parle d’une « mise en scène » visant à écarter un acteur majeur de l’opposition au lieu de favoriser la cohésion nationale.

    Moov Africa

    Newsletter de Info241.com

    Inscrivez-vous maintenant pour recevoir notre newsletter quotidienne


    Info241.com s'engage à ne pas vous envoyer de messages non sollicités. Si vous changez d'avis, vous pourrez vous désabonner de cette newsletter à tout moment.

    Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

    Commenter cette brève