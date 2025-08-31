Buscador
mardi 2 septembre 2025
    Guinée : lancement officiel de la préparation du référendum constitutionnel du 21 septembre

    Publié le 31 août 2025
    International
    Guinée : lancement officiel de la préparation du référendum constitutionnel du 21 septembre
    Guinée : lancement officiel de la préparation du référendum constitutionnel du 21 septembre

    Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

    La Guinée a enclenché ce samedi la préparation du référendum sur la nouvelle Constitution, prévu le 21 septembre. L’annonce a été faite par le ministre de l’Administration du territoire et de la Décentralisation, Ibrahima Kalil Condé, qui a assuré que « la sécurisation de ce vote est une priorité absolue  ». Police et gendarmerie seront mobilisées pour protéger les citoyens et garantir le bon déroulement du scrutin.

    Au total, 125 partis politiques ont été autorisés à participer à la préparation du référendum. Trois autres formations ont en revanche été suspendues pour manquements à leurs obligations légales, parmi lesquelles le RPG de l’ex-président Alpha Condé et l’UFDG de Cellou Dalein Diallo. Les autorités ont par ailleurs interdit aux médias nationaux de relayer les déclarations des partis suspendus.

    Le projet de nouvelle Constitution, présenté en juillet, limite à deux le nombre de mandats présidentiels et introduit un parlement bicaméral. Toutefois, il ne barre pas la route au président de transition, Mamadi Doumbouya, arrivé au pouvoir après le coup d’État de septembre 2021, qui reste libre de se présenter à la prochaine élection présidentielle.

