Libreville, le
samedi 6 septembre 2025
    Le Gabon veut digitaliser la collecte de ses recettes dès janvier 2026, pour renflouer ses caisses

    Publié le 6 septembre 2025 à 07h13min MàJ : il y a 5 heures - Temps de lecture : 4 minutes // Auteur : Dana Bloom
    Economie
    Le président gabonais et son ministre de l’Economie hier, au cours de cette réunion stratégique © 2025 D.R./Info241
    En préparation de la loi de finances 2026, le président gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema, a présidé ce vendredi au palais présidentiel de Libreville une importante séance de travail avec plusieurs membres du gouvernement et des hauts fonctionnaires. Cette rencontre stratégique avait pour objectif de fixer les grandes lignes d’une gestion modernisée et rigoureuse des finances publiques, dans un esprit de transparence, de justice sociale et d’efficacité économique.

    Le chef de l’État a rappelé la nécessité de bâtir un budget réaliste, aligné sur les priorités nationales. Parmi celles-ci, la digitalisation des recettes occupe une place centrale. Le président a insisté sur la mise en place effective du compte unique du Trésor, destiné à centraliser l’ensemble des revenus de l’État et à interdire toute collecte parallèle. Une mesure censée renforcer la discipline financière et réduire les risques de détournements.

    L’option numérique assumée

    Le ministre des Finances, Henri-Claude Oyima, a salué cette orientation présidentielle, soulignant son importance pour moderniser la gestion publique. « Le président a insisté pour que toutes les administrations comprennent que plus aucune recette ne doit être perçue en dehors des canaux légaux. En 2026, nous allons réduire la circulation du numéraire pour privilégier les flux digitalisés  », a-t-il affirmé, en appelant les opérateurs économiques à se préparer à cette mutation.

    Le ministre de l’Economie (droite) appelé à veiller au grain

    Outre la digitalisation, les débats ont porté sur la fiscalité foncière et la délivrance des titres fonciers. Ces réformes visent à sécuriser le patrimoine national et à garantir aux citoyens un accès simplifié et fiable à leurs droits. Le gouvernement veut ainsi renforcer la mobilisation des recettes fiscales tout en luttant contre les pratiques informelles qui fragilisent les finances publiques.

    Discipline financière et investissement

    La question de la maîtrise des dépenses a également été abordée. Henri-Claude Oyima a rappelé la nécessité de limiter les charges de l’État en fonction des ressources disponibles, afin d’éviter tout déficit incontrôlé. « Nous devons garantir un niveau d’investissement important, car c’est l’investissement qui crée la richesse  », a-t-il déclaré. Le gouvernement entend ainsi relancer l’investissement public, moteur de croissance et d’emplois, notamment pour la jeunesse.

    D’autres participants à cette réunion stratégique

    Au terme de cette rencontre, les participants ont salué la vision du président Oligui Nguema, axée sur la modernisation, la transparence et l’efficacité de la gouvernance économique et financière. Les équipes techniques sont désormais chargées de traduire ces orientations en mesures concrètes dans le projet de loi de finances 2026, qui s’annonce comme un tournant majeur dans la réforme budgétaire du Gabon.

