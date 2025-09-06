Les chefs d’Etat de la CEEAC en sommet extraordinaire à Malabo ce dimanche

La Communauté économique des États de l’Afrique centrale (CEEAC) tient ce dimanche7 septembre à Malabo un sommet extraordinaire des chefs d’État et de gouvernement. D’après un communiqué de l’organisation, cette rencontre de haut niveau rassemble notamment le président de la République gabonaise, Brice Clotaire Oligui Nguema, aux côtés de ses homologues de la sous-région.

Conformément au principe de rotation alphabétique, la présidence de la Commission doit passer de l’Angola au Burundi. L’ancien ministre des Affaires étrangères Ézechiel Nibigira devrait ainsi succéder à Gilberto da Piedade Verissimo, dont le mandat de cinq ans a pris fin le 31 août. Les propositions du Conseil des ministres, réuni la veille à Malabo, concernent également la composition de l’ensemble de l’équipe dirigeante, avec la nomination attendue du vice-président et des commissaires sectoriels.

Cette réunion vise à renforcer la gouvernance institutionnelle de la CEEAC et à relancer la dynamique d’intégration sous-régionale. Les chefs d’État et de gouvernement procéderont à une évaluation des décisions, accords et résolutions adoptés lors du sommet ordinaire de juin dernier, afin d’assurer leur mise en œuvre effective et de consolider le rôle de l’organisation face aux défis politiques, sécuritaires et économiques de l’Afrique centrale.