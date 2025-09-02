Burkina Faso : L’homosexualité désormais passible de prison et cause d’expulsion d’étrangers

L’Assemblée législative de transition (ALT) du Burkina Faso a adopté, lundi 1er septembre, une loi criminalisant les pratiques homosexuelles. Le texte, voté à l’unanimité, prévoit des peines allant jusqu’à cinq ans de prison, assorties d’amendes, ainsi que l’expulsion des étrangers concernés.

Le Burkina Faso rejoint ainsi la trentaine de pays africains où l’homosexualité est désormais pénalement réprimée. Selon le ministre de la Justice, Efasso Rodrigue Bayala, la nouvelle législation « prévoit une peine d’emprisonnement qui va de deux à cinq ans et des peines d’amende » contre les personnes reconnues coupables de pratiques homosexuelles. Les ressortissants étrangers pris en défaut encourent, en plus, l’expulsion du territoire national.

Adoption par l’ALT et rôle du chef de l’État

Cette loi a été adoptée à l’unanimité par les 71 membres de l’Assemblée législative de transition, organe faisant office de Parlement depuis l’arrivée au pouvoir des autorités militaires en septembre 2022. Le capitaine Ibrahim Traoré, chef de l’État, doit désormais promulguer ce texte, qui s’inscrit dans une politique souverainiste affichée et critique envers certaines « valeurs » occidentales.

Jusqu’ici, l’homosexualité n’était pas illégale au Burkina Faso, même si la Constitution ne reconnaissait que le mariage entre un homme et une femme. Le pays avait également ratifié plusieurs traités internationaux interdisant la criminalisation des orientations sexuelles, ce qui avait jusqu’alors empêché l’adoption de telles lois malgré les pressions de députés religieux.

Nouvelles règles sur la nationalité

Outre la pénalisation des relations homosexuelles, la réforme adoptée touche aussi au Code des personnes et des familles. Les conditions d’accès à la nationalité burkinabè par mariage ont été durcies : il faudra désormais attendre entre cinq et sept ans avant de pouvoir l’obtenir. Une campagne de sensibilisation accompagnera la mise en œuvre de ce nouveau Code, selon les autorités.