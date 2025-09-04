Buscador
Publicité | Contact
Les plus lus cette semaine
Libreville, le
samedi 6 septembre 2025
  • 803
    25°C

    • En ce moment :
    L'info en bref...

    Drone malien abattu : Bamako traine l’Algérie devant la Cour internationale de Justice

    Publié le 4 septembre 2025 à 20h18min MàJ : //
    Soutenez Info241 !

    qrcode:https://info241.com/drone-abattu-a-kidal-le-mali-porte-plainte-contre-l-algerie,2529
    Flashez le qr-code ci-dessus pour partager la brève à vos proches.


    Plus de sujets

    Rwanda : Kigali réussit le premier vol public africain d’un taxi aérien électrique autonome

    Burkina Faso : L’homosexualité désormais passible de prison et cause d’expulsion d’étrangers

    Sénégal : Privés d’allocation depuis plus de 3 mois, les étudiants boursiers gabonais crient à l’aide !

    Le Mali en pleine tourmente : arrestations massives et répression politique

    CEMAC : le 16e sommet des chefs d’Etat reporté à septembre à la demande du Gabon

    International
    Drone malien abattu : Bamako traine l’Algérie devant la Cour internationale de Justice
    Drone malien abattu : Bamako traine l’Algérie devant la Cour internationale de Justice © 2025 D.R./Info241

    Moov Africa
    Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

    Le Mali a annoncé ce jeudi 4 septembre avoir saisi la Cour internationale de Justice (CIJ) contre l’Algérie, qu’il accuse d’avoir détruit l’un de ses drones de reconnaissance dans la nuit du 31 mars au 1er avril dernier. Selon Bamako, l’appareil, immatriculé TZ-98D, évoluait dans la zone de Tinzawatène, région de Kidal, à l’intérieur du territoire national, lorsqu’il a été abattu par l’armée algérienne.

    Dans son communiqué, le gouvernement de Transition qualifie cet acte d’« agression » et d’« hostilité », en violation de la Charte des Nations unies et des instruments juridiques de l’Union africaine. Bamako affirme que cette destruction visait à entraver ses opérations contre les groupes armés terroristes actifs dans le Nord du pays.

    Le Mali reproche en outre à Alger de n’avoir apporté aucune preuve crédible d’une violation de son espace aérien et l’accuse d’entretenir une « collusion malsaine » avec certains groupes terroristes du Sahel. Par cette démarche, les autorités maliennes veulent contraindre l’Algérie à répondre de ses actes et appellent les États qu’elles accusent d’être « parrains et exportateurs du terrorisme » à cesser tout soutien aux mouvements armés.

    Moov Africa

    Newsletter de Info241.com

    Inscrivez-vous maintenant pour recevoir notre newsletter quotidienne


    Info241.com s'engage à ne pas vous envoyer de messages non sollicités. Si vous changez d'avis, vous pourrez vous désabonner de cette newsletter à tout moment.

    Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

    Commenter cette brève