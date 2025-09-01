Agro-industrie : Dakar accueille le Forum africain sur les systèmes alimentaires

Le Forum africain sur les systèmes alimentaires, anciennement AGRF, a ouvert ce 31 août à Dakar pour une semaine de travaux. Ce sommet annuel, qui se tient jusqu’au 5 septembre, réunit responsables politiques, acteurs économiques et scientifiques afin de discuter de la modernisation de l’agro-industrie africaine et du renouvellement du Programme détaillé de développement de l’agriculture en Afrique (PDDAA 2026-2035).

Premier rendez-vous mondial consacré aux systèmes alimentaires africains, le Forum vise à stimuler la volonté politique et à favoriser les investissements nécessaires à une transformation inclusive et durable. Il doit également promouvoir les jeunes entrepreneurs, offrir de nouvelles opportunités d’affaires et lancer des initiatives structurantes.

La cérémonie d’ouverture officielle sera présidée ce lundi 1er septembre par le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, au Centre international de conférences Abdou Diouf de Diamniadio. Le Premier ministre Ousmane Sonko a souligné que le forum permettra de valoriser les modèles de transformation agro-industrielle déjà développés au Sénégal.