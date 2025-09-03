Buscador
    Publié le 3 septembre 2025 à 08h40min MàJ : //
    International
    RDC : Un ancien ministre condamné à 3 ans de travaux forcés pour détournement de fonds
    RDC : Un ancien ministre condamné à 3 ans de travaux forcés pour détournement de fonds © 2025 D.R./Info241

    La Cour de cassation de la République démocratique du Congo a condamné, ce mardi 2 septembre, l’ancien ministre de la Justice Constant Mutamba à trois ans de travaux forcés pour détournement de fonds publics. Il est reconnu coupable d’avoir détourné 19 millions de dollars (environ 13,5 milliards FCFA) destinés à la construction d’une prison à Kisangani.

    Outre la peine principale, l’ex-Garde des Sceaux écope de sanctions complémentaires : interdiction du droit de vote et d’éligibilité pendant cinq ans, interdiction d’accès aux fonctions publiques, privation du droit à la libération conditionnelle et à la réhabilitation. Les fonds détournés devront être restitués au ministère de la Justice.

    Arrêté en juin dernier après une enquête de l’Inspection générale des finances, Constant Mutamba avait présenté sa démission au président Félix Tshisekedi le 17 juin 2025, quelques jours avant l’ouverture de son procès. Ses avocats, dénonçant une « justice malade », contestent le verdict et affirment que leur client est victime d’une accusation injuste. À 37 ans, l’ex-ministre voit sa carrière politique brutalement compromise.

