États-Unis : Washington révoque les visas de plus de 6 000 étudiants étrangers

Le Département d’État américain a confirmé ce lundi, avoir révoqué plus de 6 000 visas étudiants internationaux pour violation de la loi et dépassement de séjour. La majorité des cas concerne des délits tels qu’agressions, conduite en état d’ivresse, cambriolages, mais aussi des accusations liées à un « soutien au terrorisme ». Environ 4 000 révocations sont liées à des infractions pénales, tandis que 200 à 300 relèvent d’activités qualifiées de terroristes selon la législation américaine.

Cette décision s’inscrit dans le durcissement migratoire de l’administration Trump, qui a intensifié les contrôles visant les étudiants étrangers. Depuis juin, les candidats aux visas doivent rendre publics leurs comptes sur les réseaux sociaux afin de permettre un filtrage renforcé. Les agents consulaires sont appelés à rechercher tout signe d’hostilité envers les États-Unis ou d’appui présumé à des organisations terroristes.

Des voix démocrates dénoncent une attaque contre le droit à une procédure équitable. Selon l’organisation Open Doors, plus de 1,1 million d’étudiants étrangers originaires de plus de 210 pays étaient inscrits dans les universités américaines en 2023-24, un vivier stratégique désormais fragilisé par ce durcissement.