Ghana : Le président limoge la juge en chef de la cour suprême après un rapport accablant

Le président ghanéen John Dramani Mahama a annoncé lundi après-midi le limogeage immédiat de la présidente de la Cour suprême, Gertrude Araba Esaaba Sackey Torkornoo, en application de l’article 146(9) de la Constitution. Cette décision, inédite dans l’histoire judiciaire du pays, est intervenue quelques heures après que le chef de l’État a reçu le rapport d’une commission d’enquête spéciale.

Le document, remis sous pli scellé par le juge Gabriel Pwamang, président du comité, concluait à des manquements graves de la magistrate. L’affaire, déclenchée par trois pétitions, a donné lieu à une vaste procédure : treize témoins présentés par le pétitionnaire Daniel Ofori, douze par Mme Torkornoo, environ 10 000 pages de pièces examinées et la mobilisation de quatre avocats par partie. Le comité a recommandé sa destitution, suivie dans l’après-midi par le président.

La présidence a précisé que la deuxième pétition avait été ajournée à la demande conjointe de la magistrate et du plaignant, tandis que le rapport final sur les deuxième et troisième affaires sera communiqué ultérieurement. Gertrude Torkornoo, nommée à l’été 2023, devient ainsi la première juge en chef destituée dans l’histoire du Ghana.