Botswana : l’état d’urgence sanitaire décrété face à une pénurie de médicaments sans précédent

Le Botswana a déclaré ce lundi 25 août, l’état d’urgence sanitaire en raison d’une pénurie massive de médicaments essentiels. Le président Duma Boko a reconnu la défaillance de la chaîne d’approvisionnement et annoncé un financement d’urgence de plus de 18 millions de dollars (15,5 millions d’euros, environ 10,2 milliards de FCFA) pour réapprovisionner les hôpitaux. L’armée a été mobilisée pour encadrer la distribution.

Cette crise, qui touche des pathologies comme l’hypertension, le cancer, le diabète, la tuberculose et l’asthme, avait déjà conduit le ministère de la Santé à reporter les opérations chirurgicales non urgentes. Selon l’Unicef, une « action urgente » est désormais indispensable pour éviter une aggravation de la situation et protéger les 2,5 millions d’habitants.

La dépendance du pays aux revenus du diamant, affaiblis par la baisse des prix mondiaux, et la réduction de l’aide américaine, notamment pour la lutte contre le VIH, expliquent en partie cette crise. Autrefois financée à hauteur de 12 millions de dollars (10,3 millions d’euros, environ 6,8 milliards de FCFA) via le Fonds mondial, la lutte contre le paludisme et la tuberculose est aujourd’hui en péril.