Libreville, le
mardi 9 septembre 2025
    Vatican : Un pèlerinage LGBT+ inscrit pour la première fois au Jubilé

    Publié le 6 septembre 2025 à 22h01min
    International
    Vatican : Un pèlerinage LGBT+ inscrit pour la première fois au Jubilé
    Vatican : Un pèlerinage LGBT+ inscrit pour la première fois au Jubilé © 2025 D.R./Info241

    Pour la première fois, un pèlerinage LGBT+ figure au calendrier officiel de l’Année sainte de l’Église catholique. Organisé par l’association italienne La Tenda di Gionata, il réunit au Vatican plus de 1 400 fidèles venus d’une vingtaine de pays.

    Après une veillée de prière vendredi et une messe samedi matin présidée par le vice-président de la Conférence épiscopale italienne, les pèlerins ont remonté la Via della Conciliazione, principale artère menant au Vatican.. Un moment central du Jubilé, marqué par une procession sur la Via della Conciliazione.

    Aucune rencontre privée avec le Pape Léon XIV n’a été annoncée, mais la dimension symbolique est notable : jamais encore un tel pèlerinage n’avait été reconnu officiellement dans le cadre jubilaire. Il s’inscrit dans l’héritage du Pape François, disparu en avril, qui avait ouvert la voie à une Église plus inclusive en autorisant la bénédiction des couples de même sexe fin 2023.

