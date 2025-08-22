Soudan : L’armée nie toute implication dans l’attaque d’un convoi humanitaire au Darfour

Un convoi du Programme alimentaire mondial (PAM) a été attaqué mercredi 20 août près de la ville de Mellit, dans le Darfour du Nord, a confirmé à l’AFP Gift Watanasathorn, porte-parole de l’agence onusienne. Trois des seize camions transportant de l’aide humanitaire ont été endommagés et incendiés, mais les membres du convoi sont « sains et saufs ». Le PAM a précisé qu’il évaluait encore les conséquences de cette attaque et cherchait à en déterminer l’origine.

Selon Africanews, l’armée soudanaise a nié toute implication, alors que les Forces de soutien rapide (FSR), qui contrôlent Mellit depuis avril 2024, accusent les militaires d’avoir mené un raid aérien. Cette attaque survient alors que les États-Unis, rejoints par l’Égypte, l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et plusieurs alliés, appellent à des « pauses humanitaires » pour permettre l’acheminement de l’aide, dénonçant la famine utilisée comme arme de guerre.

Depuis avril 2023, le conflit opposant l’armée du général Abdel Fattah al-Bourhan aux FSR de Mohamed Hamdan Dogolo a fait des dizaines de milliers de morts et poussé des millions de Soudanais à fuir. Plus de 120 humanitaires ont déjà été tués, dont cinq en juin dans une attaque contre un convoi du PAM et de l’Unicef. L’ONU parle aujourd’hui de la « pire crise humanitaire au monde », aggravée par la famine, les épidémies et le déplacement massif de populations.