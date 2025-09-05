Buscador
Publicité | Contact
Les plus lus cette semaine
Libreville, le
samedi 6 septembre 2025
  • 803
    25°C

    • En ce moment :
    Opération

    Gabon : Le Bénin en opération de recensement pour rapatrier ses ressortissants volontaires

    Publié le 5 septembre 2025 à 13h51min MàJ : 5 septembre 2025 à 13h51min - Temps de lecture : 4 minutes // Auteur : Jacques Rovaria Djodji
    Société
    Gabon : Le Bénin en opération de recensement pour rapatrier ses ressortissants volontaires
    Gabon : Le Bénin en opération de recensement pour rapatrier ses ressortissants volontaires © 2025 D.R./Info241
    Soutenez Info241 !

    qrcode:https://info241.com/gabon-le-benin-en-operation-de-recensement-pour-rapatrier-ses,10846
    Flashez le qr-code ci-dessus pour partager l'article à vos proches.
    L'URL de partage de cet article est http://info241.ga/10846

    Plus de sujets

    Port-Gentil : Le cimetière de Ntchengué ravagé par un incendie, plusieurs tombes réduites en cendres

    Salinité et difficultés d’accès à l’eau portable à Port-Gentil : les explications de la SEEG

    Rentrée scolaire au Gabon : Une reprise timide sous le regard partagé des parents

    Gabon : Une jeune mère de 19 ans étouffe son bébé d’un an, le jette à l’eau avant de prendre la fuite

    Fête de la Libération : Kelly Ondo Obiang et les siens amnistiés et libres après 6 années en prison

    Le gouvernement béninois a lancé, du 3 au 5 septembre à Port-Gentil comme dans la capitale gabonaise, une opération d’identification et de recensement de ses ressortissants désireux de rentrer au pays. Cette mission spéciale, dépêchée par Cotonou, intervient à la suite de l’annonce de rapatriements volontaires faite par les autorités de leur pays suite à des tensions nées ces dernières semaines. Objectif affiché : garantir la sécurité des Béninois vivant au Gabon, tout en assurant une organisation maîtrisée du retour.

    Moov Africa
    Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

    Placée sous la coordination du consulat honoraire du Bénin à Port-Gentil, l’opération permet aux volontaires de s’enrôler au RAVIP (Recensement administratif à vocation d’identification de la population), de mettre à jour leurs informations d’état civil et de renouveler leurs passeports. « Le recensement est gratuit, sur présentation d’une pièce béninoise. La communauté béninoise est invitée à se mobiliser et à saisir cette opportunité  », a précisé le consul honoraire, Georges Kassavi.

    Une autre vue du consulat du Benin dans la capitale économique gabonaise

    Depuis le lancement, le consulat du quartier Forasol, dans le 4ᵉ arrondissement, accueille un flux continu de familles venues accomplir ces formalités. Au-delà des démarches administratives, cette mission illustre la volonté de Cotonou de protéger ses ressortissants face aux tensions nées dans l’opinion et aux nouvelles restrictions visant certaines activités économiques des étrangers. Elle marque également un test pour la coopération bilatérale, dans un contexte où le rapatriement volontaire doit concilier sécurité des migrants, relations diplomatiques apaisées et continuité des échanges entre les deux pays.

    Depuis plusieurs décennies, le Gabon est une destination privilégiée pour de nombreux Béninois venus chercher du travail, surtout dans le commerce, le bâtiment ou encore les services domestiques. Les Béninois y ont trouvé des emplois, parfois précaires, mais qui leur permettaient de subvenir aux besoins de leurs familles restées au pays. Cependant, in climat de méfiance entre une partie de la population gabonaise et la communauté béninoise s’est aggravé ces dernières semaines, après l’attribution de places de marché dans la capitale provinciale du Moyen-Ogooué.

    Dans un contexte marqué par l’entrée en vigueur de nouvelles restrictions encadrant certaines activités économiques exercées par les étrangers, plusieurs témoignages font état de menaces et d’actes d’intimidation visant les commerçants béninois. Dans un communiqué officiel, le ministère béninois des Affaires étrangères a réaffirmé sa détermination à veiller, « en toutes circonstances », à la sécurité et au respect des droits de ses ressortissants vivant à l’étranger. Tout en appelant à la sérénité et à la retenue, il a rappelé l’obligation faite aux Béninois de respecter scrupuleusement les lois et règlements des pays d’accueil.

    @info241.com
    Moov Africa

    Newsletter de Info241.com

    Inscrivez-vous maintenant pour recevoir notre newsletter quotidienne


    Info241.com s'engage à ne pas vous envoyer de messages non sollicités. Si vous changez d'avis, vous pourrez vous désabonner de cette newsletter à tout moment.

    Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

    Commenter l'article