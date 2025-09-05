Gabon : Le Bénin en opération de recensement pour rapatrier ses ressortissants volontaires

Le gouvernement béninois a lancé, du 3 au 5 septembre à Port-Gentil comme dans la capitale gabonaise, une opération d’identification et de recensement de ses ressortissants désireux de rentrer au pays. Cette mission spéciale, dépêchée par Cotonou, intervient à la suite de l’annonce de rapatriements volontaires faite par les autorités de leur pays suite à des tensions nées ces dernières semaines. Objectif affiché : garantir la sécurité des Béninois vivant au Gabon, tout en assurant une organisation maîtrisée du retour.

Placée sous la coordination du consulat honoraire du Bénin à Port-Gentil, l’opération permet aux volontaires de s’enrôler au RAVIP (Recensement administratif à vocation d’identification de la population), de mettre à jour leurs informations d’état civil et de renouveler leurs passeports. « Le recensement est gratuit, sur présentation d’une pièce béninoise. La communauté béninoise est invitée à se mobiliser et à saisir cette opportunité », a précisé le consul honoraire, Georges Kassavi.

Une autre vue du consulat du Benin dans la capitale économique gabonaise

Depuis le lancement, le consulat du quartier Forasol, dans le 4ᵉ arrondissement, accueille un flux continu de familles venues accomplir ces formalités. Au-delà des démarches administratives, cette mission illustre la volonté de Cotonou de protéger ses ressortissants face aux tensions nées dans l’opinion et aux nouvelles restrictions visant certaines activités économiques des étrangers. Elle marque également un test pour la coopération bilatérale, dans un contexte où le rapatriement volontaire doit concilier sécurité des migrants, relations diplomatiques apaisées et continuité des échanges entre les deux pays.

Depuis plusieurs décennies, le Gabon est une destination privilégiée pour de nombreux Béninois venus chercher du travail, surtout dans le commerce, le bâtiment ou encore les services domestiques. Les Béninois y ont trouvé des emplois, parfois précaires, mais qui leur permettaient de subvenir aux besoins de leurs familles restées au pays. Cependant, in climat de méfiance entre une partie de la population gabonaise et la communauté béninoise s’est aggravé ces dernières semaines, après l’attribution de places de marché dans la capitale provinciale du Moyen-Ogooué.

Dans un contexte marqué par l’entrée en vigueur de nouvelles restrictions encadrant certaines activités économiques exercées par les étrangers, plusieurs témoignages font état de menaces et d’actes d’intimidation visant les commerçants béninois. Dans un communiqué officiel, le ministère béninois des Affaires étrangères a réaffirmé sa détermination à veiller, « en toutes circonstances », à la sécurité et au respect des droits de ses ressortissants vivant à l’étranger. Tout en appelant à la sérénité et à la retenue, il a rappelé l’obligation faite aux Béninois de respecter scrupuleusement les lois et règlements des pays d’accueil.