Rwanda : Kigali réussit le premier vol public africain d’un taxi aérien électrique autonome

En partenariat avec la société chinoise China Road and Bridge Corporation (CRBC), le Rwanda a réalisé, mercredi, le premier vol public africain d’un taxi aérien électrique autonome. Ce vol inaugural confirme l’ambition du pays de devenir un hub continental en matière de mobilité aérienne de pointe.

Une première

Le gouvernement rwandais a annoncé ce 3 septembre 2025 avoir effectué le tout premier vol public d’un taxi aérien électrique autonome sur le continent africain. Selon le ministère des Infrastructures, cette initiative est le fruit d’une collaboration avec l’entreprise publique chinoise CRBC. Elle s’inscrit dans le cadre d’une stratégie visant à bâtir un écosystème de mobilité aérienne avancée capable de désengorger les villes, de connecter les communautés et d’offrir des solutions de transport durables.

Le taxi volant

« Le Rwanda construit activement un avenir où nos villes seront plus connectées et notre économie plus dynamique grâce à des solutions de transport innovantes », a déclaré Jimmy Gasore, ministre des Infrastructures, qui a souligné que ce partenariat jette les bases de l’introduction de nouvelles compétences et technologies.

Un partenariat sino-rwandais pour bâtir l’avenir de la mobilité urbaine

La démonstration du modèle EHang EH216-S, un eVTOL (aéronef électrique à décollage et atterrissage vertical) sans pilote, est programmée pour ce jeudi et vendredi à Kigali, à l’occasion du Sommet africain de l’aviation. Elle servira de cas pratique aux régulateurs et parties prenantes du continent.

Une autre vue de l’engin autonome

Le directeur général du bureau de CRBC au Rwanda, Huang Qilin, a salué une collaboration porteuse d’avenir. « En tirant parti de notre réseau mondial et de notre expertise en ingénierie, nous sommes impatients de travailler avec le Rwanda pour explorer le potentiel de l’économie de basse altitude et créer de nouveaux modèles de développement innovant en Afrique », a-t-il affirmé.

Fort de son expérience réussie dans la livraison par drones, le Rwanda entend désormais attirer des investisseurs et des partenaires technologiques dans ce marché émergent de la mobilité aérienne.