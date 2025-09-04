Buscador
Publicité | Contact
Les plus lus cette semaine
Libreville, le
samedi 6 septembre 2025
  • 803
    25°C

    • En ce moment :
    Innovation

    Rwanda : Kigali réussit le premier vol public africain d’un taxi aérien électrique autonome

    Publié le 4 septembre 2025 à 13h00min MàJ : 4 septembre 2025 à 13h00min - Temps de lecture : 3 minutes // Auteur : Casimir Vodjo
    International
    Rwanda : Kigali réussit le premier vol public africain d’un taxi aérien électrique autonome
    Rwanda : Kigali réussit le premier vol public africain d’un taxi aérien électrique autonome © 2025 D.R./Info241
    Soutenez Info241 !

    qrcode:https://info241.com/le-rwanda-reussit-le-premier-vol-public-africain-d-un-taxi,10842
    Flashez le qr-code ci-dessus pour partager l'article à vos proches.
    L'URL de partage de cet article est http://info241.ga/10842

    Plus de sujets

    Burkina Faso : L’homosexualité désormais passible de prison et cause d’expulsion d’étrangers

    Sénégal : Privés d’allocation depuis plus de 3 mois, les étudiants boursiers gabonais crient à l’aide !

    Le Mali en pleine tourmente : arrestations massives et répression politique

    CEMAC : le 16e sommet des chefs d’Etat reporté à septembre à la demande du Gabon

    Coupes africaines : Mangasport et FC 105 déjà fixés sur leurs adversaires continentaux

    En partenariat avec la société chinoise China Road and Bridge Corporation (CRBC), le Rwanda a réalisé, mercredi, le premier vol public africain d’un taxi aérien électrique autonome. Ce vol inaugural confirme l’ambition du pays de devenir un hub continental en matière de mobilité aérienne de pointe.

    Moov Africa
    Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

    Une première

    Le gouvernement rwandais a annoncé ce 3 septembre 2025 avoir effectué le tout premier vol public d’un taxi aérien électrique autonome sur le continent africain. Selon le ministère des Infrastructures, cette initiative est le fruit d’une collaboration avec l’entreprise publique chinoise CRBC. Elle s’inscrit dans le cadre d’une stratégie visant à bâtir un écosystème de mobilité aérienne avancée capable de désengorger les villes, de connecter les communautés et d’offrir des solutions de transport durables.

    Le taxi volant

    « Le Rwanda construit activement un avenir où nos villes seront plus connectées et notre économie plus dynamique grâce à des solutions de transport innovantes  », a déclaré Jimmy Gasore, ministre des Infrastructures, qui a souligné que ce partenariat jette les bases de l’introduction de nouvelles compétences et technologies.

    Un partenariat sino-rwandais pour bâtir l’avenir de la mobilité urbaine

    La démonstration du modèle EHang EH216-S, un eVTOL (aéronef électrique à décollage et atterrissage vertical) sans pilote, est programmée pour ce jeudi et vendredi à Kigali, à l’occasion du Sommet africain de l’aviation. Elle servira de cas pratique aux régulateurs et parties prenantes du continent.

    Une autre vue de l’engin autonome

    Le directeur général du bureau de CRBC au Rwanda, Huang Qilin, a salué une collaboration porteuse d’avenir. « En tirant parti de notre réseau mondial et de notre expertise en ingénierie, nous sommes impatients de travailler avec le Rwanda pour explorer le potentiel de l’économie de basse altitude et créer de nouveaux modèles de développement innovant en Afrique  », a-t-il affirmé.

    Fort de son expérience réussie dans la livraison par drones, le Rwanda entend désormais attirer des investisseurs et des partenaires technologiques dans ce marché émergent de la mobilité aérienne.

    @info241.com
    Moov Africa

    Newsletter de Info241.com

    Inscrivez-vous maintenant pour recevoir notre newsletter quotidienne


    Info241.com s'engage à ne pas vous envoyer de messages non sollicités. Si vous changez d'avis, vous pourrez vous désabonner de cette newsletter à tout moment.

    Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

    Commenter l'article