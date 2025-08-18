Tanzanie : Risquant la peine de mort, le procès du chef de l’opposition se tiendra à huis clos

Un tribunal de Dar es Salaam a interdit lundi toute retransmission en direct du procès pour trahison de Tundu Lissu, chef du principal parti d’opposition, le Chadema. Le juge Franco Kiswaga a motivé sa décision par la nécessité de protéger l’anonymat des témoins civils, accédant ainsi à la requête du parquet. Lissu, détenu depuis le 9 avril, rejette fermement les accusations de trahison et de diffusion de fausses informations. Il dénonce une manœuvre visant à « plonger le procès dans l’obscurité », privant ses partisans d’un suivi transparent. Le Chadema a également condamné la décision.

Victime d’une tentative d’assassinat en 2017, Lissu avait terminé deuxième de la présidentielle de 2020. Son parti est désormais disqualifié des élections d’octobre prochain. Cette affaire, sur fond d’enlèvements de détracteurs du pouvoir, ternit l’image de la présidente Samia Suluhu Hassan, candidate à un premier mandat électif après avoir succédé à John Magufuli en 2021.

Tundu Lissu est poursuivi pour avoir appelé au boycott du scrutin du 29 octobre prochain avec le slogan « Pas d’élections sans réformes ». Le parquet estime qu’il a incité à un soulèvement. Deuxième de la présidentielle précédente avec 13 % des voix, il risque la peine de mort en cas de condamnation. Le Chadema, fragilisé, a été écarté de la course électorale.