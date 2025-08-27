Buscador
mardi 2 septembre 2025
    Publié le 27 août 2025 à 07h48min MàJ : //
    Economie
    Le Gabon affiche un excédent commercial en hausse de près de 2% en 2024
    Le Gabon affiche un excédent commercial en hausse de près de 2% en 2024 © 2025 D.R./Info241

    Le Gabon a clôturé l’année 2024 avec un excédent commercial de 3 433,5 milliards de FCFA, en progression de 1,9 % par rapport aux 3 370,8 milliards de FCFA enregistrés en 2023, selon la dernière note économique de la Banque des États de l’Afrique centrale (BEAC) citée mardi par l’AGP.

    Cette performance est portée par une hausse des exportations de 1,6 %, stimulée par la progression de la production de manganèse (+14,3 %) et de bois (+0,2 %), tandis que les exportations d’or ont également enregistré une forte croissance. En revanche, les ventes de pétrole brut, qui restent le principal produit d’exportation du pays, ont reculé de 2,3 %.

    Du côté des importations, la BEAC note une augmentation de 1,2 %, portant le volume total à 2 318,5 milliards de FCFA. Ce niveau traduit la résilience de la demande intérieure mais illustre aussi le poids croissant de la facture des biens et services importés, dans un contexte où le pays poursuit des réformes structurelles pour diversifier son économie.

