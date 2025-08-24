Buscador
    Publié le 24 août 2025
    Sports
    Gabon vs Côte d’ivoire : Les joueurs retenus pour le choc aller connus les 27 et 29 août
    Gabon vs Côte d’ivoire : Les joueurs retenus pour le choc aller connus les 27 et 29 août © 2025 D.R./Info241

    Le choc entre le Gabon et la Côte d’Ivoire, prévu le 9 septembre à Franceville dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2026, commence déjà à se préparer en coulisses. Les deux sélections rendront publiques leurs listes de joueurs dans les prochains jours, levant le voile sur les forces qui s’affronteront dans un duel très attendu.

    Côté ivoirien, le sélectionneur Emerse Faé annoncera sa liste de 23 joueurs ce mercredi 27 août, lors d’une conférence de presse à Abidjan. Les cadres comme Simon Adingra, Franck Kessié, Jérémie Boga et Séko Fofana devraient y figurer, malgré quelques interrogations, notamment autour du gardien titulaire Yaya Fofana. Les Éléphants affronteront d’abord le Burundi le 5 septembre avant de défier les Panthères.

    Pour leur part, les Panthères du Gabon de Thierry Mouyouma dévoileront leur sélection le vendredi 29 août à Libreville. Le technicien entend renforcer son effectif avec de jeunes joueurs, à l’image d’Anse Ngoubi Demba, pressenti pour remplacer Junior Noubi. Cette double annonce lancera officiellement le compte à rebours du choc de Franceville.

