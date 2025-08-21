RDC : Les rebelles du M23 auraient massacré plus de 140 civils le mois dernier selon HRW

Human Rights Watch (HRW) a dénoncé dans un rapport publié mercredi l’exécution sommaire d’au moins 140 civils en juillet dernier dans l’Est de la République Démocratique du Congo, attribuée aux rebelles du M23. Les tueries, perpétrées entre le 10 et le 30 juillet dans le territoire de Rutshuru, auraient visé principalement des habitants d’ethnie Hutu. L’ONG évoque même un bilan pouvant dépasser 300 morts, corroborant des estimations récentes de l’ONU.

Selon plusieurs témoins, les combattants du M23, soutenus par des éléments de l’Armée Rwandaise, auraient encerclé des villages proches du Parc des Virunga, empêchant les habitants de fuir avant de les tuer à l’arme à feu et à la machette. Des femmes et des enfants figurent parmi les victimes, certains corps ayant été jetés dans la Rivière Rutshuru. Le M23, qui rejette toute responsabilité, n’a pas réagi aux conclusions de HRW.

Ce massacre intervient alors que les tentatives de paix, menées sous l’égide du Qatar et des États-Unis, peinent à avancer. Malgré un accord de cessez-le-feu signé en juillet, le M23 s’est retiré des discussions avec Kinshasa, accusant le Gouvernement Congolais de ne pas respecter ses engagements. HRW appelle la Communauté Internationale à condamner ces exactions, à renforcer les sanctions et à traduire en justice les commandants impliqués.