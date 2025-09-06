Niger : Le prix des loyers désormais encadré par l’Etat via une commission spéciale

Au Niger, le Conseil des ministres a adopté ce jeudi 4 septembre un projet de décret portant création, missions, organisation et fonctionnement de la Commission nationale de tarification des loyers. L’objectif est d’encadrer les coûts de location et de répondre à la crise du logement qui touche de nombreux ménages.

Bien qu’une législation régissant les baux à loyer existe depuis 1996, à travers l’ordonnance n°96-016 du 18 avril 1996, la commission prévue par ce texte n’avait jamais vu le jour faute de dispositions d’application. Le nouveau décret vient combler ce vide juridique en instituant officiellement l’organe chargé de proposer les critères de tarification.

Cette commission regroupera des représentants de l’administration, des bailleurs, des locataires et des organisations de défense des droits humains. Elle devra définir un cadre consensuel et équitable pour la fixation des loyers, afin de rendre le logement plus accessible et abordable pour les Nigériens.