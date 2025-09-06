Buscador
Publicité | Contact
Les plus lus cette semaine
Libreville, le
samedi 6 septembre 2025
  • 803
    25°C

    • En ce moment :
    L'info en bref...

    Niger : Le prix des loyers désormais encadré par l’Etat via une commission spéciale

    Publié le 6 septembre 2025 à 11h42min MàJ : //
    Soutenez Info241 !

    qrcode:https://info241.com/niger-le-prix-des-loyers-desormais-encadre-par-l-etat-via-une,2532
    Flashez le qr-code ci-dessus pour partager la brève à vos proches.


    Plus de sujets

    Rwanda : Kigali réussit le premier vol public africain d’un taxi aérien électrique autonome

    Burkina Faso : L’homosexualité désormais passible de prison et cause d’expulsion d’étrangers

    Sénégal : Privés d’allocation depuis plus de 3 mois, les étudiants boursiers gabonais crient à l’aide !

    Le Mali en pleine tourmente : arrestations massives et répression politique

    CEMAC : le 16e sommet des chefs d’Etat reporté à septembre à la demande du Gabon

    International
    Niger : Le prix des loyers désormais encadré par l’Etat via une commission spéciale
    Niger : Le prix des loyers désormais encadré par l’Etat via une commission spéciale © 2025 D.R./Info241

    Moov Africa
    Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

    Au Niger, le Conseil des ministres a adopté ce jeudi 4 septembre un projet de décret portant création, missions, organisation et fonctionnement de la Commission nationale de tarification des loyers. L’objectif est d’encadrer les coûts de location et de répondre à la crise du logement qui touche de nombreux ménages.

    Bien qu’une législation régissant les baux à loyer existe depuis 1996, à travers l’ordonnance n°96-016 du 18 avril 1996, la commission prévue par ce texte n’avait jamais vu le jour faute de dispositions d’application. Le nouveau décret vient combler ce vide juridique en instituant officiellement l’organe chargé de proposer les critères de tarification.

    Cette commission regroupera des représentants de l’administration, des bailleurs, des locataires et des organisations de défense des droits humains. Elle devra définir un cadre consensuel et équitable pour la fixation des loyers, afin de rendre le logement plus accessible et abordable pour les Nigériens.

    Moov Africa

    Newsletter de Info241.com

    Inscrivez-vous maintenant pour recevoir notre newsletter quotidienne


    Info241.com s'engage à ne pas vous envoyer de messages non sollicités. Si vous changez d'avis, vous pourrez vous désabonner de cette newsletter à tout moment.

    Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

    Commenter cette brève