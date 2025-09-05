Mpox : L’OMS lève l’urgence sanitaire internationale sur la variole du singe

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé ce vendredi 5 septembre la levée de l’urgence de santé publique de portée internationale concernant la variole du singe (Mpox). Cette décision intervient après plus d’un an de mobilisation mondiale et s’appuie sur une baisse continue du nombre de cas et de décès, en particulier en République démocratique du Congo (RDC), au Burundi, en Sierra Leone et en Ouganda.

Le directeur général de l’OMS, Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, a souligné que cette levée « ne signifie pas la fin de la menace », rappelant que le virus reste actif et constitue toujours une urgence sanitaire régionale selon l’Africa CDC. L’organisation insiste sur la nécessité de maintenir la surveillance, la prévention et la préparation face à d’éventuelles résurgences.

En RDC, la maladie sévit depuis fin 2022 et touche fortement les enfants. Le gouvernement a activé le Centre des opérations d’urgence de santé publique et mis en place un système de gestion spécifique pour le Mpox. Avec le soutien de l’UNICEF et de partenaires internationaux, des campagnes de vaccination ciblée ont été organisées pour protéger les populations les plus à risque et le personnel soignant.