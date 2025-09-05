Buscador
Publicité | Contact
Les plus lus cette semaine
Libreville, le
samedi 6 septembre 2025
  • 803
    25°C

    • En ce moment :
    L'info en bref...

    Mpox : L’OMS lève l’urgence sanitaire internationale sur la variole du singe

    Publié le 5 septembre 2025 à 20h18min MàJ : //
    Soutenez Info241 !

    qrcode:https://info241.com/mpox-l-oms-leve-l-urgence-sanitaire-internationale-sur-la,2531
    Flashez le qr-code ci-dessus pour partager la brève à vos proches.


    Plus de sujets

    Rwanda : Kigali réussit le premier vol public africain d’un taxi aérien électrique autonome

    Burkina Faso : L’homosexualité désormais passible de prison et cause d’expulsion d’étrangers

    Sénégal : Privés d’allocation depuis plus de 3 mois, les étudiants boursiers gabonais crient à l’aide !

    Le Mali en pleine tourmente : arrestations massives et répression politique

    CEMAC : le 16e sommet des chefs d’Etat reporté à septembre à la demande du Gabon

    International
    Mpox : L’OMS lève l’urgence sanitaire internationale sur la variole du singe
    Mpox : L’OMS lève l’urgence sanitaire internationale sur la variole du singe © 2025 D.R./Info241

    Moov Africa
    Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

    L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé ce vendredi 5 septembre la levée de l’urgence de santé publique de portée internationale concernant la variole du singe (Mpox). Cette décision intervient après plus d’un an de mobilisation mondiale et s’appuie sur une baisse continue du nombre de cas et de décès, en particulier en République démocratique du Congo (RDC), au Burundi, en Sierra Leone et en Ouganda.

    Le directeur général de l’OMS, Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, a souligné que cette levée « ne signifie pas la fin de la menace  », rappelant que le virus reste actif et constitue toujours une urgence sanitaire régionale selon l’Africa CDC. L’organisation insiste sur la nécessité de maintenir la surveillance, la prévention et la préparation face à d’éventuelles résurgences.

    En RDC, la maladie sévit depuis fin 2022 et touche fortement les enfants. Le gouvernement a activé le Centre des opérations d’urgence de santé publique et mis en place un système de gestion spécifique pour le Mpox. Avec le soutien de l’UNICEF et de partenaires internationaux, des campagnes de vaccination ciblée ont été organisées pour protéger les populations les plus à risque et le personnel soignant.

    Moov Africa

    Newsletter de Info241.com

    Inscrivez-vous maintenant pour recevoir notre newsletter quotidienne


    Info241.com s'engage à ne pas vous envoyer de messages non sollicités. Si vous changez d'avis, vous pourrez vous désabonner de cette newsletter à tout moment.

    Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

    Commenter cette brève