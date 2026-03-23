Guerre en Iran : Déjà 36 gabonais sur plusieurs centaines, rapatriés du Moyen-Orient

Face à la dégradation de la situation sécuritaire au Moyen-Orient, le gouvernement a officiellement annoncé, le 11 mars dernier, le lancement d’une opération de rapatriement de ses ressortissants. Ordonnée par le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, cette initiative a abouti au retour d’un premier groupe de 36 Gabonais ce dimanche 22 mars à la mi-journée. L’opération est actuellement coordonnée depuis l’Arabie saoudite par les services diplomatiques nationaux.

Cette mesure d’évacuation concerne en priorité les citoyens déjà enregistrés auprès des ambassades et consulats. Les autorités estiment à environ 800 le nombre de Gabonais vivant dans la région, principalement à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Alors que d’autres compatriotes ont choisi de quitter la zone de conflit par leurs propres moyens, le gouvernement invite les ressortissants restants à se faire recenser rapidement pour être pris en charge par l’État.

Un itinéraire de retour modifié pour des raisons de sécurité

Le retour de ces 36 premiers rapatriés a nécessité un aménagement logistique en raison des tensions militaires. L’aéroport de Dubaï étant jugé risqué, les passagers ont d’abord été transférés par voie terrestre vers la ville de Sharjah. Ils ont ensuite embarqué sur un vol de la compagnie Ethiopian Airlines à destination d’Addis-Abeba, avant de rejoindre l’aéroport international Léon-Mba de Libreville au terme d’une nuit de transit.

Le reportage de Gabon24

À leur descente d’avion, ils ont été officiellement accueillis par la ministre des Affaires étrangères, Marie-Edith Tassyla-Ye Doumbeneny. Les témoignages recueillis sur place font état d’une situation tendue. « J’ai eu peur de perdre ma vie, très sincèrement », a déclaré Bertille Andeme, résidant près de l’aéroport, en évoquant des bombardements nocturnes. Wilfried Mayaka, présent dans le Golfe pour un séjour touristique, a pour sa part précisé : « Nous recevions tous les jours, quasiment toutes les heures, un message d’alerte qui nous demandait d’aller nous réfugier. On a vu des missiles tirés dans le ciel, des choses qu’on n’avait jamais vues au Gabon. »

L’appel des autorités aux résidents toujours sur place

Malgré ce premier vol spécial affrété par l’État, plusieurs centaines de Gabonais se trouvent encore au Moyen-Orient dans un contexte sécuritaire incertain. Les autorités consulaires font face à la réticence de certains compatriotes, durablement installés dans la région, qui hésitent à abandonner leur lieu de résidence malgré les risques liés à l’escalade militaire.

Pour inciter ces derniers à la prudence, la cheffe de la diplomatie a lancé un appel direct à la diaspora. « Il y en a qui sont bien installés et qui, peut-être, ne souhaitent pas rentrer, mais l’idéal serait qu’ils viennent d’abord au Gabon » , a indiqué Marie-Edith Tassyla-Ye Doumbeneny, avant de conclure : « Le conflit va de plus en plus loin. On ne sait pas à quel moment il va s’arrêter. Il est mieux pour vous de revenir d’abord au Gabon afin de rassurer vos familles. »